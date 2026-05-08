Hantavirüslü gemiden döndü düğüne katıldı! Ruhi Çenet'e sosyal medyadan tepki yağdı

Cape Verde açıklarında hantavirüs alarmı verilen MV Hondius isimli lüks kruvaziyer gemisinde yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Üç kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yolcunun karantinada tutulduğu gemiden ayrılan YouTuber Ruhi Çenet’in, Türkiye’ye döndükten kısa süre sonra bir düğüne katılması sosyal medyada tartışma yarattı.

Gökçen Kökden

Atlantik Okyanusu’nda seyir halindeyken hantavirüs vakalarının ortaya çıktığı gemide günlerce kalan Ruhi Çenet, yaşadıklarını anlattığı bir video paylaşarak “Bir aylık okyanus yolculuğumda çok kötü şeyler oldu” ifadelerini kullandı.Çenet videoda, gemide ilk ölüm gerçekleştiğinde durumun okyanus şartlarından kaynaklandığını düşündüklerini ancak daha sonra olayın çok daha ciddi boyutta olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Sağlık durumuyla ilgili de açıklama yapan Çenet, gerekli kan testlerini yaptırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler birlikte yenildi, toplu aktiviteler sürdü.” Çenet ayrıca yolcular gemiye alınmadan önce sağlık kontrollerinin daha sıkı yapılması gerektiğini savundu.

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Ruhi Çenet’in kısa süre önce İstanbul Çatalca’daki bir düğünde görüntülenmesi ise sosyal medyada yeni tartışma başlattı.

Gemideki hantavirüs vakaları nedeniyle günlerdir dünya basınında yer alan olay sonrası düğüne katılan Çenet’e sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar karantina sürecine dikkat çekerek “Nasıl düğüne gidersin?” ve “İnsanları düşünmüyor musun?” yorumlarında bulundu.

GEMİDEKİ TÜRK İSİMDEN SERT TEPKİ

Gemide hala karantinada bulunan kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu ise Ruhi Çenet’in paylaşımlarına sert tepki gösterdi.

Çenet’in videosunun altına yorum yapan Yoğurtçuoğlu, gemide birlikte zaman geçirdiklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Biz hala gemideyiz ve sen bunu biliyorsun. Ne halimizi sordun ne de mesajlara döndün. Şimdi de doğru olmayan bazı bilgileri kritik bir anda doğruymuş gibi paylaşıyorsun.”

Yoğurtçuoğlu, hantavirüsün insandan insana bulaştığının henüz kesinleşmediğini ve ilk ölüm nedeninin de netleşmediğini belirterek yapılan paylaşımların gemideki yolcuların durumunu daha zor hale getirebileceğini savundu.

“İŞLERİMİZİ DAHA DA ZORLAŞTIRDIN”

Sosyal medya paylaşımında tepkisini sürdüren Yoğurtçuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu şekilde gündemin akışına uygun video paylaşmanın zamanı şimdi mi olmalı? Biz hâlâ gemideyiz ve güvendeyiz. Doğru olmayan bilgileri yayarak dünya medyası önünde bizi zor durumda bırakıyorsun.” Gemide yaşlı ve panik yaşayan yolcular bulunduğunu belirten Yoğurtçuoğlu, yolcuları düşünerek kendisinin paylaşım yapmadığını da söyledi.

GEMİDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

MV Hondius isimli kruvaziyer gemisinde şimdiye kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, bazı vakalarda hantavirüsün nadir görülen “Andes” varyantının tespit edildiğini duyurmuştu. Uzmanlara göre bu varyant, diğer hantavirüs türlerinden farklı olarak yakın temas halinde insandan insana bulaşma riski taşıyor.

Gemide bulunan yolcuların bir kısmı tahliye edilirken, bazı yolcuların ise karantina sürecinin devam ettiği öğrenildi.

