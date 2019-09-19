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Baraj gölünde 40 kiloluk yayın balığı yakaladı

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YAŞAM  | 19.09.2019 16:15 | Son Güncelleme

Artvin'in Borçka ilçesindeki Borçka Baraj Gölü'nde, balıkçı Osman Aslan'ın oltasına, 2 metre uzunluğunda ve 40 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Aslan, parçalara ayırdığı yayın balığını komşularına dağıttı.

Baraj gölünde 40 kiloluk yayın balığı yakaladı

Amatör balıkçı Osman Aslan, balık avlamak amacıyla Borçka Baraj Gölü'ne botla açıldı. Aslan'ın oltasına, 2 metre boyunda ve 40 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Oltadaki yayın balığını uzun uğraşlar sonucu bota çıkaran balıkçı, kıyıya döndü. Aslan, parçalara ayırdığı yayın balığını komşularına dağıttı.

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Hobi olarak balık avladığını belirten Osman Aslan, "İlk kez böyle büyük bir balık yakaladım. Balığı sudan güçlükle çıkarmayı başardım. 40 kilo gelen dev yayın balığını komşulara kilo kilo pay ederek, ikram ettim" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin borçka

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