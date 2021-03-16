Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nehir'in yalanı ortaya çıkıyor

FOX TV'de yayınlanan ve seyircinin ilgiyle izlediği Baraj dizisi, bu hafta 31. bölümüyle ekranlara geliyor. Salı günleri saat 20:00'da izleyiciyle buluşan Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Nehir'in herkesten sakladığı hamilelik yalanı ortaya çıkıyor. İşte Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...
Nazım isimli karakterin internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir isminde bir kız ile tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olan bu ikili, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinmektedir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusu sebebiyle, çalıştığı barajın inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün edilerek gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir. Nehir, fotoğrafta gördüğü Tarık’ı beğenip sürpriz bir şekilde baraja gelir. Bu işleri oldukça karıştıracaktır.
Yeni bölüm için yayınlanan 2. fragmanı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Yeni bölüm için yayınlanan 3. fragmanı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
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