Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nehir'in yalanı ortaya çıkıyor

FOX TV'de yayınlanan ve seyircinin ilgiyle izlediği Baraj dizisi, bu hafta 31. bölümüyle ekranlara geliyor. Salı günleri saat 20:00'da izleyiciyle buluşan Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Nehir'in herkesten sakladığı hamilelik yalanı ortaya çıkıyor. İşte Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (31. BÖLÜM FRAGMANI)

bölümde Bahar, annesinin vefatından sonra Nehir’i Nazım’dan uzaklaştırsa da Nehir, Tarık’ı kullanarak Nazım’ı kıskandırmayı ve Nazım’ın ona gelmesini planlamaya devam etmişti. Yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

BARAJ DİZİSİ KONUSU

Nazım isimli karakterin internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir isminde bir kız ile tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olan bu ikili, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinmektedir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusu sebebiyle, çalıştığı barajın inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün edilerek gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir. Nehir, fotoğrafta gördüğü Tarık’ı beğenip sürpriz bir şekilde baraja gelir. Bu işleri oldukça karıştıracaktır.

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Yeni bölüm için yayınlanan 2. fragmanı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI

Yeni bölüm için yayınlanan 3. fragmanı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



