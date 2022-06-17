Barajın kaldırılmasının YKS'ye etkileri merak ediliyor! Prof. Dr. Karacabey: "Barajın kalkması sınavın niteliğini değiştirdi"

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, son 5 yılda gerçekleştirilmiş YKS sınavlarının sayısal bilgilerini analiz ettiklerini ve 2022 yılı haziran ayında gerçekleşecek YKS sınavına dair bir öngörü şeması çıkardıklarını belirtti. Karacabey, ÖSYM’nin resmi verilerinden yararlanılarak yapılan analizi 2017’den başlayarak değerlendirdiklerini ve 2022 yılı için de önemli tespitlerini paylaştı.

SON 5 YILDA EN YÜKSEK SINAV BAŞVURUSU 2022 YKS SINAVINA OLDU

Son 5 yıldaki verilere bakıldığında en yüksek başvurunun 3.243.425 aday ile 2022 YKS sınavına olduğuna dikkat çeken Karacabey, “2022 YKS’ye başvuran adayların yüzde 49’u ilk kez, yüzde 29’u ikinci kez, yüzde 13’ü üçüncü kez, yüzde 6’sı dördüncü kez, yüzde 4’ü de beşinci kez başvuranlardan oluştu. Sınava başvuran adayların lise dağılımlarına baktığımızda da Açık Lise mezunlarının yüzde 22 olması ise dikkate değer bir oran olarak gözüküyor. Sonuç olarak 816.871 daha fazla aday bu sene başvurdu. Bunun en önemli nedeni üniversite sınavı barajının kaldırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“BARAJIN KALKMASIYLA, SIRALAMA SINAVINA DÖNÜŞTÜ”

Barajın kaldırılmasının her şeyden önce sınavın niteliğini değiştirdiğine değinen Karacabey, “Bugüne kadar baraj, nitelik belirleme ve yerleştirme görevi taşıyan sınav artık aslında sıralama sınavı olmuştur. Bu değişim zımnen de olsa lise mezunu her öğrencinin üniversitede okuma niteliğine sahip olduğunu kabul etmektedir. Bu değişimin devamının gelip gelmeyeceği, en az barajın kaldırılması kadar önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

“EĞER SÜREKLI OLURSA, MERKEZİ YERLEŞTİRME DE SONLANDIRILABILIR”

Prof. Dr. Karacabey, bu değişimin devam etmesi halinde, üniversite adayları üzerindeki kısıtlamaların, barajların kaldırılması, kontrol ve denetimin üniversite mezunları üzerine konulması gerekeceğini ifade etti. Hatta bu değişim ile merkezi yerleştirmenin de sonlandırılabileceği öngörüsünde bulunarak, “Bu değişimlerin zaman içinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hep birlikte izleyeceğiz” dedi.

“VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE KONTENJANLARIN ARTMASI ÖNGÖRÜLÜYOR”

Sınav başvurularındaki artışın, tercih ve yerleştirme sonuçlarına da ciddi oranda yansıyacağını ifade eden Karacabey, “2021 ÖSYM verilerine göre Türkiye’de lisans ve ön lisans programlarında devlet, vakıf, K.K.T.C ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin toplam kontenjanı 858.116 olarak belirtilmiştir. Kontenjan sayısına bakıldığında, 2022 YKS için başvuru yapan yeni aday sayısına neredeyse denktir. Bütün bu verilerin ışığında; 2022’de ön lisans programlarında önceki yıllara oranla doluluk oranlarındaki artış da kaçınılmaz olacaktır. Özellikle vakıf üniversitelerinin yerleştirmede sıralama barajı olmayan lisans programlarında önemli sayıda kontenjan artışları olacağı öngörülebilir” ifadelerini kullandı.

“BULUNDUKLARI ŞEHRİ TERCİH EDECEKLER”

Karacabey, YÖK’ün bu yıl ilk kez yayınladığı 2021-Yüksek Öğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği raporuna ilişkin de “2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandığında öğrenci hareketliliği 2021’den farklı olacak. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik veriler (kur, enflasyon sarmalı, işsizlik, istihdam sorunları, ev kiralarındaki ciddi artışlar göz önüne alındığında, adayların mümkün olduğunca ikamet ettikleri şehirlerin dışına çıkmama eğiliminde olacakları tahmin edebiliriz” diye konuştu.

Prof. Dr. Karacabey, sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm bu veriler ışığında 2022 üniversite tercih dönemi bir hayli hareketli geçecek. Özellikle ön lisans bölümlerinin tercih edilmesi konusunda ciddi bir talep yaşanacağı görülüyor. Geçtiğimiz yıllarda, lisans barajına takılıp, ön lisans tercih etmek zorunda kalan başarı sırasındakilerin bu yıl lisans tercih etmek isteyecekleri, ön lisans barajına takılanların bu yıl ön lisans tercih hakkı almaları bu tahminlerimizi destekliyor.” (DHA)

