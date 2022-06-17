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YKS öncesi velilere tavsiyeler: "Tek odağınız sınav başarısı olmasın"

17.06.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler kadar ebeveynleri de büyük oranda heyecanlı ve endişeli. YKS öncesi velilere tavsiyelerde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden Klinik Psikolog Sevgi Umuç, “Tek odağınız sınav başarısı olmasın, başarısızlık durumunda da onları seveceğinizi, her koşulda yanlarında olacağınızı söyleyebilirsiniz." dedi.

YKS öncesi velilere tavsiyeler: "Tek odağınız sınav başarısı olmasın"

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) artık sayılı saatler kaldı. YKS'ye girecek öğrencilerin heyecanı büyük. Ancak veliler de ysk öncesinde en az çocukları kadar heyecanlılar. Ayrıca onlar endişeye de kapılabiliyorlar. Sınav yaklaştıkça çocuğunuzun hissettiğini ona sorabilirsiniz” diyen Klinik Psikolog Sevgi Umuç ise velilere şu tavsiyelerde bulundu:

"SİZİN AMACINIZ ÇOCUĞUNUZUN KAYGISINI TAMAMIYLA YOK ETMEK DEĞİL, BELLİ BİR DÜZEYDE TUTMASINA YARDIMCI OLMAK"

“Ailesi tarafından anlaşılmak, onların rahatlaması için en büyük ihtiyacından biridir. Sizin amacınız çocuğunuzun kaygısını tamamıyla yok etmek değil, belli bir düzeyde tutmasına yardımcı olmaktır. Ergenlik dönem özellikleri ve sınavın yaratmış olduğu stresle birlikte gençler aileleriyle zaman geçirmektense akranlarıyla zaman geçirmeye daha fazla ihtiyaç duyabilirler. Evde aileyle sıkça zaman geçirmenin onlar için oldukça zorlayıcı olabileceğini bilmenizde fayda vardır. Çocuğunuzun bu konudaki taleplerini kişisel algılamayıp kendilerine anlayışlı bir tutum sergilemeniz önemlidir.

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“Tek odağınız sınav başarısı olmasın, başarısızlık durumunda da onları seveceğinizi, her koşulda yanlarında olacağınızı söyleyebilirsiniz. Zor şartlarda sınava hazırlandıklarını kabul edin. Bu sebeple sonuçtan bağımsız çabasını takdir edin. Geçmiş dönemlerde de kaygılı hissettiği durumlardaki başarılarını hatırlatın. En önemlisi çocuğunuzu başka öğrencilerle kıyaslamadan kaçının. Her insan biriciktir, kişilik örüntüsü, olaylar karşısında gösterdiği tepki farklıdır, stresle baş etme kabiliyetleri ayrı ayrıdır.” (DHA)


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