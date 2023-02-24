Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı yok mu? Barbaros Hayreddin yeni bölümü ne zaman? 24 Şubat TRT 1 yayın akışı...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı sorgulanıyor. Televizyon kanalları deprem nedeniyle dizi ve program yayınına bir süre ara verdi. Kanallar yavaş yavaş normale dönmeye, dizileri yayınlamaya başladı. Peki Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı yok mu? Barbaros Hayreddin yeni bölümü ne zaman? İşte 24 Şubat TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 BARBAROS HAYREDDİN 8. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Barbaros Hayreddin dizisi TRT 1 24 Şubat yayın akışında yer alıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:10 Yürek Çıkmazı

14:30 Adını Sen Koy

16:20 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:15 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

00:10 Al Sancak

02:20 Yürek Çıkmazı

04:40 Yunus Emre

06:30 Kapanış

