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Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı yok mu? Barbaros Hayreddin yeni bölümü ne zaman? 24 Şubat TRT 1 yayın akışı...

24.02.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin yeni bölümlerine, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve on bir ili etkileyen yıkıcı depremin ardından ara verilmişti. Her cuma günleri yayınlanan dizinin yeni bölümleri, televizyon yayınlarının normale dönmesiyle araştırılmaya başlandı. Peki Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı yok mu? Barbaros Hayreddin yeni bölümü ne zaman? İşte 24 Şubat TRT 1 yayın akışı...

Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı yok mu? Barbaros Hayreddin yeni bölümü ne zaman? 24 Şubat TRT 1 yayın akışı...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı sorgulanıyor. Televizyon kanalları deprem nedeniyle dizi ve program yayınına bir süre ara verdi. Kanallar yavaş yavaş normale dönmeye, dizileri yayınlamaya başladı. Peki Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı yok mu? Barbaros Hayreddin yeni bölümü ne zaman? İşte 24 Şubat TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 BARBAROS HAYREDDİN 8. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Barbaros Hayreddin dizisi TRT 1 24 Şubat yayın akışında yer alıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:10 Yürek Çıkmazı
14:30 Adını Sen Koy
16:20 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:15 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
00:10 Al Sancak
02:20 Yürek Çıkmazı
04:40 Yunus Emre
06:30 Kapanış

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TRT 1 yeni bölüm ele

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