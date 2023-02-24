Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı yok mu? Barbaros Hayreddin yeni bölümü ne zaman? 24 Şubat TRT 1 yayın akışı...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı sorgulanıyor. Televizyon kanalları deprem nedeniyle dizi ve program yayınına bir süre ara verdi. Kanallar yavaş yavaş normale dönmeye, dizileri yayınlamaya başladı. Peki Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı yok mu? Barbaros Hayreddin yeni bölümü ne zaman? İşte 24 Şubat TRT 1 yayın akışı...
Barbaros Hayreddin dizisi TRT 1 24 Şubat yayın akışında yer alıyor.
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:10 Yürek Çıkmazı
14:30 Adını Sen Koy
16:20 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:15 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
00:10 Al Sancak
02:20 Yürek Çıkmazı
04:40 Yunus Emre
06:30 Kapanış