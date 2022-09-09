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Barbaroslar'ın Piri Reis'i Emir Benderlioğlu'nun kızını görenler inanamıyor! Anne, babasına benzerliği şaşırtıyor

09.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar dizisinde Piri Reis'i canlandıran ünlü oyuncu Emir Benderlioğlu'nun kızı ile benzerliği şaşırtıyor. Ünlü isim, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de rol almış olan Ceren Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürüyor. İkilinin çocuklarını görenler ise "Çok benziyor" demekten kendini alamıyor.

Barbaroslar'ın Piri Reis'i Emir Benderlioğlu'nun kızını görenler inanamıyor! Anne, babasına benzerliği şaşırtıyor

Kavak Yelleri, Arka Sokaklar ve Börü gibi farklı birçok projede rol aldığı bilinen ünlü oyuncu Emir Benderlioğlu, şimdilerde sezon finali tatilinde olan Barboroslar dizisinde Piri Reis'i canlandırmıştı. Ünlü isim, oyunculuk performansı dışında özel yaşamıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

BARBAROSLAR'IN PİRİ REİS'İ EMİR BENDERLİOĞLU'NUN KIZI İLE OLAN BENZERLİĞİ ŞAŞIRTIYOR!

Ankara'da dünyaya gelen ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduğu bilinen isim Arka Sokaklar, Börü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi pek çok sevilen yapımda rol almıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat Façalı'sı olarak bilinen isim, ayrıca BluTV'de yayınlanan Börü 2039 dizisinde Turan Kara'yı canlandırmıştı.

Ünlü oyuncu, 2010 senesinde Ceren Benderlioğlu ile dünyaevine girmişti.

Ceren ve Emir Benderlioğlu'nun bu evlilikten çocukları da olmuştu.

Ünlü çiftin kız çocuklarının anne babasına benzerliği görenleri oldukça şaşırtıyor.

İşte Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu çiftinin aile pozları...

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Anahtar Kelimeler:
Emir Benderlioğlu Ceren Benderlioğlu barbaroslar
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