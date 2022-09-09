Barbaroslar'ın Piri Reis'i Emir Benderlioğlu'nun kızını görenler inanamıyor! Anne, babasına benzerliği şaşırtıyor

Kavak Yelleri, Arka Sokaklar ve Börü gibi farklı birçok projede rol aldığı bilinen ünlü oyuncu Emir Benderlioğlu, şimdilerde sezon finali tatilinde olan Barboroslar dizisinde Piri Reis'i canlandırmıştı. Ünlü isim, oyunculuk performansı dışında özel yaşamıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

BARBAROSLAR'IN PİRİ REİS'İ EMİR BENDERLİOĞLU'NUN KIZI İLE OLAN BENZERLİĞİ ŞAŞIRTIYOR!

Ankara'da dünyaya gelen ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduğu bilinen isim Arka Sokaklar, Börü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi pek çok sevilen yapımda rol almıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat Façalı'sı olarak bilinen isim, ayrıca BluTV'de yayınlanan Börü 2039 dizisinde Turan Kara'yı canlandırmıştı.

Ünlü oyuncu, 2010 senesinde Ceren Benderlioğlu ile dünyaevine girmişti.

Ceren ve Emir Benderlioğlu'nun bu evlilikten çocukları da olmuştu.

Ünlü çiftin kız çocuklarının anne babasına benzerliği görenleri oldukça şaşırtıyor.

İşte Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu çiftinin aile pozları...





