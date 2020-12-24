Barbun balığı nasıl pişirilir? MasterChef barbun tarifi nedir? Barbunya balığı faydaları neler? İşte barbun fiyatı

Uzmanlar, yılın her dönemi bağışıklığı güçlü tutmak için balık tüketilmesini tavsiye ediyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme için oldukça önemli olan balıklar farklı soslar ve pişirme teknikleri kullanılarak oldukça farklı lezzetlerde hazırlanabiliyor. Son olarak MasterChef yarışmasıyla barbun balığı olarak da bilinen barbunya balığı gündeme geldi. Peki, barbun (barbunya) tarifi nedir? Barbun balığı nasıl pişirilir?

BARBUN (BARBUNYA) NASIL PİŞİRİLİR?

Barbunya ya da halk arasında bilinen ismiyle barbun balığı kızartma yapılarak veya fırında pişirilerek hazırlanabiliyor. Barbun fırında pişirilirken zeytinyağı ve tuz ile birlikte soslanıyor. Defne yaprağı kullanmak da balığa farklı bir aroma ve lezzet katıyor.

BARBUNYA BALIĞI TARİFİ

Bu eşsiz lezzetteki balık klasik pişirme tariflerinin yanı sıra farklı soslar ve pişirme teknikleriyle de hazırlanabiliyor. Fırında hazırlanacağı zaman ilk olarak yaklaşık 1 kilo balık yıkanıp iyice süzdürülüyor. Sonrasında tuzlanıyor ve kısa bir süre bekletiliyor. Bu sırada 10 tane arpacık soğanı ufak ufak doğranıyor. 10 diş sarımsak ise doğranmadan sadece soyuluyor. 2 dal biberiye de ayıklanıyor. Ardından balıkların üstüne 1 çay kaşığı kadar karabiber ve 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriliyor. Balıklar ve sos elle iyice harmanlanıyor.