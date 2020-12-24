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Barbun balığı nasıl pişirilir? MasterChef barbun tarifi nedir? Barbunya balığı faydaları neler? İşte barbun fiyatı

Hande Öztürk Hande Öztürk 24.12.2020 17:14 | Son Güncelleme:
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Barbun balığı nasıl pişirilir? MasterChef barbun tarifi nedir? Barbunya balığı faydaları neler? İşte barbun fiyatı

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin vazgeçilmezi olan balıklar, kış aylarında da vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Son olarak vatandaşlar arasında barbun olarak bilinen barbunya balığı MasterChef yarışmasıyla birlikte gündeme geldi. Yarışmanın yeni bölümünde hazırlanan yemekle izleyiciler MasterChef barbun tarifi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, barbun balığı nasıl pişirilir? Barbunya balığı faydaları neler? İşte barbun fiyatı ve hazırlanışı ile ilgili tüm merak edilenler...

Uzmanlar, yılın her dönemi bağışıklığı güçlü tutmak için balık tüketilmesini tavsiye ediyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme için oldukça önemli olan balıklar farklı soslar ve pişirme teknikleri kullanılarak oldukça farklı lezzetlerde hazırlanabiliyor. Son olarak MasterChef yarışmasıyla barbun balığı olarak da bilinen barbunya balığı gündeme geldi. Peki, barbun (barbunya) tarifi nedir? Barbun balığı nasıl pişirilir?

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BARBUN (BARBUNYA) NASIL PİŞİRİLİR?

Barbunya ya da halk arasında bilinen ismiyle barbun balığı kızartma yapılarak veya fırında pişirilerek hazırlanabiliyor. Barbun fırında pişirilirken zeytinyağı ve tuz ile birlikte soslanıyor. Defne yaprağı kullanmak da balığa farklı bir aroma ve lezzet katıyor.

BARBUNYA BALIĞI TARİFİ

Bu eşsiz lezzetteki balık klasik pişirme tariflerinin yanı sıra farklı soslar ve pişirme teknikleriyle de hazırlanabiliyor. Fırında hazırlanacağı zaman ilk olarak yaklaşık 1 kilo balık yıkanıp iyice süzdürülüyor. Sonrasında tuzlanıyor ve kısa bir süre bekletiliyor. Bu sırada 10 tane arpacık soğanı ufak ufak doğranıyor. 10 diş sarımsak ise doğranmadan sadece soyuluyor. 2 dal biberiye de ayıklanıyor. Ardından balıkların üstüne 1 çay kaşığı kadar karabiber ve 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriliyor. Balıklar ve sos elle iyice harmanlanıyor.

Sonrasında bir fırın tepsisinin içerisine fırın kağıdı seriliyor ve balıklar yerleştiriliyor. Arpacık soğanları ve sarımsaklar da balıkların üstüne serpiliyor. Bir yanda 4 tane domates dilimleniyor ve balıkların arasına yerleştiriliyor. Ayıklanmış olan biberiyeler balıkların üstüne serpiliyor. Bu sırada fırın 180 dereceye ayarlanıyor. İyice ısınmış olan fırının içerisine balıklar yerleştiriliyor. Yaklaşık 35 dakika boyunca pişiriliyor. Afiyet olsun.

BARBUN BALIĞI NASIL KIZARTILIR?

Barbunya balığı kızartma şeklinde pişirileceği zaman ilk olarak balıklar iyice yıkanıyor. Sonrasında kurumaları için bir süre bekletiliyor. Ardından balıklar mısır ununa ya da normal una bulanıyor. Bir yandan tavada yağ kızdırılıyor. Ardından balıklar kızgın yağa atılarak pişiriliyor.

BARBUNYA BALIĞI FAYDALARI

Tekir ile sık sık karıştırılan barbun balığı faydaları arasında; şeker hastalığı ve kalp ve damar hastalıkları gibi rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olması bulunuyor. Bunun yanı sıra içerisinde bol miktarda selenyum bulunduğu için vücudun toksinlerden arınmasına katkıda bulunuyor. İçinde bulunan kalsiyum, madensel tuzlar ve vitaminler ile vücuda güç ve enerji veriyor. Bunun yanı sıra anne karnındaki bebeklerin beyin ve retina gelişimlerine olumlu katkısının olduğu düşünülüyor. İçerisindeki omega 3, A vitamini ve fosfor sayesinde göz sağlığını korumaya destek oluyor.

BARBUN FİYATI

Barbunya balığını satın alıp evde pişirmek isteyen vatandaşlar tarafından barbun balığı fiyatı da merak ediliyor. Son olarak İHA’nın haberine göre; Samsun’da havaların soğumasıyla beraber hamsi ve sarıkanat gibi balıklarda bolluk yaşanıyor. Samsun’da hamsinin kilosu 15 TL’den satılırken ızgara ve tavada hazırlanabilen sarıkanat ise 40 TL’den satılıyor. Tezgahlardaki diğer balıkların fiyatlarıyla ilgili de bilgi veriliyor. Buna göre palamut 8 TL, mezgit 10 TL, barbun 10 TL, levrek 40 TL, çupra 40 TL, somon 27 TL, alabalık 25 TL ve istavrit 10 ile 20 TL.

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