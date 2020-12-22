Sarımsak pilavı nasıl yapılır? MasterChef sarımsak pilavı tarifi nedir? Sarımsak pilavı malzemeleri neler? İşte sarımsaklı pilav yapılışı

MasterChef yarışmasında heyecanlı dolu mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, programa konuk olarak gelen ünlü şeflerin tariflerini en lezzetli şekilde yapmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Son olarak programın yeni bölümüne ünlü şef Ömür Akkor konuk oldu ve yarışmacılardan tarifini verdiği sarımsak pilavı yapmalarını istedi. İzleyiciler ise bu eşsiz lezzetteki yemeğin tarifini merak ediyor. Peki, sarımsaklı pilav nasıl yapılır? İşte çok merak edilen sarımsaklı pilav tarifi ile ilgili tüm merak edilenler...

SARIMSAK PİLAVI MALZEMELERİ

1 su bardağı kadar baldo pirinç

8 diş sarımsak

2 su bardağı kadar kaynar su

30 gram tereyağı ve sıvıyağ

1 tutam toz şeker

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

SARIMSAK PİLAVI NASIL YAPILIR?

İlk olarak pirinç bol suda yıkanıyor. Bu noktada yıkanırken su berraklaşana kadar pirinçlerin yıkanmasına dikkat etmek gerekiyor. Ardından pirinçler tuzlu ılık suyun içerisinde yaklaşık 20 dakika boyunca bekletiliyor. Yeteri kadar bekledikten sonra iyice süzülüyor.

İkinci aşamada sarımsakların kabukları soyuluyor ve her biri ikiye bölünüyor. Pilav tenceresinin içerisine sıvı yağ ve tereyağı ekleniyor. Yağ eriyene kadar bir süre ocakta bekliyor. Yağ eridikten sonra içerisine pirinç ilave ediliyor. Pirinçler şeffaflaşana kadar tencerenin içerisine kavruluyor.