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Sarımsak pilavı nasıl yapılır? MasterChef sarımsak pilavı tarifi nedir? Sarımsak pilavı malzemeleri neler? İşte sarımsaklı pilav yapılışı

Hande Öztürk Hande Öztürk 22.12.2020 15:52 | Son Güncelleme:
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Sarımsak pilavı nasıl yapılır? MasterChef sarımsak pilavı tarifi nedir? Sarımsak pilavı malzemeleri neler? İşte sarımsaklı pilav yapılışı

MasterChef yarışmasında heyecan dolu bir rekabet ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeni bölümde programa konuk olan şef Ömür Akkor, yarışmacılara sarımsak pilavı tarifi verdi ve yarışmacılar bu lezzetli yemeği en lezzetli şekilde yapmak için büyük bir mücadele ortaya koydu. Şimdi izleyiciler tarafından MasterChef sarımsak pilavı nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, sarımsak pilavı malzemeleri neler? İşte sarımsaklı pilav yapılışı ile ilgili detaylar...

MasterChef yarışmasında heyecanlı dolu mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, programa konuk olarak gelen ünlü şeflerin tariflerini en lezzetli şekilde yapmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Son olarak programın yeni bölümüne ünlü şef Ömür Akkor konuk oldu ve yarışmacılardan tarifini verdiği sarımsak pilavı yapmalarını istedi. İzleyiciler ise bu eşsiz lezzetteki yemeğin tarifini merak ediyor. Peki, sarımsaklı pilav nasıl yapılır? İşte çok merak edilen sarımsaklı pilav tarifi ile ilgili tüm merak edilenler...

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SARIMSAK PİLAVI MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı kadar baldo pirinç
  • 8 diş sarımsak
  • 2 su bardağı kadar kaynar su
  • 30 gram tereyağı ve sıvıyağ
  • 1 tutam toz şeker
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber

SARIMSAK PİLAVI NASIL YAPILIR?

İlk olarak pirinç bol suda yıkanıyor. Bu noktada yıkanırken su berraklaşana kadar pirinçlerin yıkanmasına dikkat etmek gerekiyor. Ardından pirinçler tuzlu ılık suyun içerisinde yaklaşık 20 dakika boyunca bekletiliyor. Yeteri kadar bekledikten sonra iyice süzülüyor.

İkinci aşamada sarımsakların kabukları soyuluyor ve her biri ikiye bölünüyor. Pilav tenceresinin içerisine sıvı yağ ve tereyağı ekleniyor. Yağ eriyene kadar bir süre ocakta bekliyor. Yağ eridikten sonra içerisine pirinç ilave ediliyor. Pirinçler şeffaflaşana kadar tencerenin içerisine kavruluyor.

Sonraki aşamada pirinçlere tuz, karabiber ve toz şeker ilave ediliyor ve yeniden karıştırılıyor. Ardından kaynar su ekleniyor ve hazırlanmış olan sarımsaklar ilave ediliyor. Devamında tencerenin kapağı kapatılıyor ve 20 dakika boyunca pilav kısık ateşte pişiriliyor. 20 dakikanın ardından pilav tenceresi ocaktan alınıyor ve demlenmesi için bekletiliyor. Bu aşamada isteğe göre birkaç sarımsak dilimi fırınlanabiliyor. Pilav servis edilirken fırınlanmış ya da kızartılmış sarımsak dilimleri pilavın üstüne ilave ediliyor. Afiyet olsun.

SARIMSAK PİLAVI TARİFİ PÜF NOKTASI

Sarımsaklı pilav ya da sarımsak pilavı lezzeti, şef Ömür Akkor’un yarışmada belirttiğine göre dibindeki yağından anlaşılıyor. Ömür Akkor MasterChef yarışmasında, masaya pilav geldiği zaman pilavı yapan ustanın pilavı çektiğini ve altında yağ görünüyorsa pilavın misafire sunmak üzere makbül olduğunun anlaşıldığını belirtti.

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