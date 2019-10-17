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Barbunya ezmesi tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 17.10.2019 12:11 | Son Güncelleme

Alıştığımız tariflerin dışına çıktığımız bir gündeyiz sevgili okur. Ona barbunya ezmesi diyorlar ama kendisi bir püre kıvamında. Barbunya ezmesi tarifi hem pratik hem de gerçekten farklı bir tat. Siz de sofralarınıza yenilik getirmek istiyorsanız barbunya ezmesi tarifini deneyebilirsiniz.

Barbunya ezmesi tarifi

Barbunya ezmesi tarifi, baklagilseverlerin kalbini çalmaya geldi. Son derece basit olan ezmeyi et yemeklerinin yanına püre niyetine hazırlayabilirsiniz. İşte barbunya ezmesi tarifi...

BARBUNYA EZMESİ TARİFİ
Malzemeler:
2 su bardağı taze barbunya
2 adet soğan
3 diş sarımsak
Tuz
Kekik
2 yemek kaşığı tereyağı

Barbunya ezmesi yapılışı
İlk olarak barbunyayı ayıklayın. Soğanları ve sarımsakları yemeklik doğrayın. Malzemeleri bir tencereye alın ve barbunyalar yumuşayana kadar pişirin.
Ardından haşlanan malzemeleri az bir miktar sulu bırakın ve robottann geçirerek püre haline getirin. Püreyi tuzlayın.
Son olarak tereyağını eritin ve kekikle tavada kızdırın. Servis aşamasında tereyağını barbunya püresinin üzerine gezdirin. Afiyet olsun.

BARBUNYA EZMESİ KALORİ ORANI
Ortalama olarak bir porsiyonu 130 kaloridir.

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