Barbunya ezmesi tarifi, baklagilseverlerin kalbini çalmaya geldi. Son derece basit olan ezmeyi et yemeklerinin yanına püre niyetine hazırlayabilirsiniz. İşte barbunya ezmesi tarifi...

BARBUNYA EZMESİ TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı taze barbunya

2 adet soğan

3 diş sarımsak

Tuz

Kekik

2 yemek kaşığı tereyağı

Barbunya ezmesi yapılışı

İlk olarak barbunyayı ayıklayın. Soğanları ve sarımsakları yemeklik doğrayın. Malzemeleri bir tencereye alın ve barbunyalar yumuşayana kadar pişirin.

Ardından haşlanan malzemeleri az bir miktar sulu bırakın ve robottann geçirerek püre haline getirin. Püreyi tuzlayın.

Son olarak tereyağını eritin ve kekikle tavada kızdırın. Servis aşamasında tereyağını barbunya püresinin üzerine gezdirin. Afiyet olsun.

BARBUNYA EZMESİ KALORİ ORANI

Ortalama olarak bir porsiyonu 130 kaloridir.

