Barça maçı bitti, tesislerden ayrıldı! Evinin önünde hayatının şokunu yaşadı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Alman devi Bayern Münih, Barcelona'yı Lucas Hernandes ve Leroy Sane'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapmayı başarmıştı. Bayern Münih'te karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 33 yaşındaki yıldız oyuncu Thomas Müller doğum gününde çıktığı mücadelenin sonunda ise adeta hayatının şokunu yaşadı.

ZARAR 9 MİLYON TL'DEN FAZLA!

Alman gazetesi Bild'in haberine göre; Tecrübeli futbolcu doğum gününde oynanan karşılaşmayı kazanmanın verdiği mutluluğu yaşarken, bu mutluluk çok uzun sürmedi. Kulüp tesislerinden ayrılarak evinin yolunu tutan Thomas Müller'in evi maçın oynandığı oynandığı esnada eve giren hırsızlar tarafından soyuldu. İlk belirlemelere göre hırsızlar 500 bin dolar (9 milyon TL) değerinde nakit, mücevher ve değerli eşya çaldı.

724 MAÇ...

Kariyerinde 724 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu 270 kez rakip fileleri havalandırırken, 251 defa da arkadaşlarına gol pası verdi. Almanya Milli Takımı için 116 maça çıkan Müller ülkesi adına 44 gol atıp, 40 asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Müller’in Bayern Münih ekibiyle 30 Haziran 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.



