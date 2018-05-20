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Barcelona 1 - 0 Real Sociedad (Maç özeti)

İSPANYA HABERLERİ  | 20.05.2018 23:55 | Son Güncelleme

La Liga'nın 38. haftasında Barcelona sahasında Real Sociedad'ı Coutinho'nun golüyle 1-0 yendi.

Barcelona 1 - 0 Real Sociedad (Maç özeti)

La Liga'nın şampiyonu Barcelona, 38. haftada oynanan ve Iniesta'nın son kez Barcelona forması giydiği maçta Real Sociedad'ı Coutinho'nun şık golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma öncesi Real Sociedadlı oyuncuları sahaya çıkarken Iniesta'yı alkışladılar. Mücadelenin 82. dakikasında Iniesta yerini Paco Alcacer'e bıraktı ve Camp Nou'ya veda etmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona real sociedad andres iniesta

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