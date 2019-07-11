Barcelona, 16 yaşındaki Louie Barry'i transfer etti

Barcelona'da altyapıya İngiltere'den bir yatırım geldi. Barcelona, West Bromwich Albion altyapısında forma giyen 16 yaşındaki genç futbolcu Louie Barry'i kadrosuna kattı.

Genç yıldız, Barcelona'nın dünyaca ünlü altyapısı La Masia'da çalışmalarına devam edecek. Louie Barry'i Barcelona dışında birçok takım takip ediyordu. 2003 doğumlu Barry, santrafor ve sağ kanat bölgelerinde görev yapıyor. Barry, aynı zamanda İngiltere 19 yaş altı milli takımının da formasını giyiyor.

???????????? Louie Barry se incorpora al Barça. ???????? El delantero inglés, de 16 años, llega procedente del West Bromwich Albion y jugará en el Juvenil A.



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???? Welcome to Barça Louie!#FCBMasia #ForçaBarça???????? pic.twitter.com/cF0He0ar6n — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) July 11, 2019



