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Barcelona 2 - 0 Espanyol (La Liga)

İSPANYA HABERLERİ  | 30.03.2019 20:16 | Son Güncelleme

Katalunya derbisinde Barcelona zorlandı ama yardımına kaptan çıktı. Lionel Messi, yine harika goller atarak 2-0 kazanılan Espanyol maçının yıldızı oldu.

Barcelona 2 - 0 Espanyol (La Liga)

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, derbi maçında Espanyol'u Camp Nou'da konuk etti.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısına Messi ağırlığını koydu ve takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi.

MESSI'DEN ROMA'YA MÜTHİŞ GOL

Lionel Messi, 71 ve 89. dakikalarda kaydettiği golle Barcelona'nın derbi zaferi kazanmasında büyük bir pay sahibi oldu.

Barcelona, bu sonuçla puanını 69 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Espanyol ise 34 puanda kaldı.

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barcelona espanyol lionel messi La Liga

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