Barcelona 2 - 0 Espanyol (La Liga)

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, derbi maçında Espanyol'u Camp Nou'da konuk etti.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısına Messi ağırlığını koydu ve takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi.

MESSI'DEN ROMA'YA MÜTHİŞ GOL

Lionel Messi, 71 ve 89. dakikalarda kaydettiği golle Barcelona'nın derbi zaferi kazanmasında büyük bir pay sahibi oldu.

Barcelona, bu sonuçla puanını 69 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Espanyol ise 34 puanda kaldı.

