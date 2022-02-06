Barcelona 4 - 2 Atletico Madrid maç sonucu ve özeti

Barcelona Atletico Madrid mücadelesi nefesleri kesti. İspanya La Liga'nın 23. haftasında oynanan maç kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Barcelona - Atletico Madrid maçının kazananı 4 - 2 skorla Barcelona oldu. Barcelona - Atletico Madrid maç sonucu ve özetine haberimizde yer verdik.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇ SONUCU: 4-2

Barcelona, İspanya La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid'i ağırladı.

Heyecanın bir an olsun eksilmediği maçta Barcelona 4-2'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid mücadeleye hızlı başladı ve 8. dakikada Carrasco'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona'nın Carrasco'nun attığı gole cevabı gecikmedi. Katalan ekip 10. dakikada Jordi Alba ile eşitliği sağladı. Barcelona 21. dakikada Gavi ve 43. dakikada Araujo'nun golüyle farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı Barcelona'nın 3-1'lik üstünlüğü ile geçilirken, Dani Alves skoru 4-1'e getiren golü ağlara gönderdi. Atletico Madrid, 58. dakikada Luis Suarez ile farkı 2'ye indirmiş olsa da sahadan 4-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 38'e yükseltirken, La Liga 36 puanda kalan Atletico Madrid'in üstüne çıktı.

