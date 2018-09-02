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Barça çıldırdı! Tam 10 gol

İSPANYA HABERLERİ  | 02.09.2018 21:35 | Son Güncelleme

La Liga'da şampiyonluğun en güçlü iki adayından biri olan Barcelona sahasında ligin yeni ekiplerinden Huesca'yı 8-2 yendi. Barcelona'nın golleri Messi (2), Suarez (2), Dembele, Rakitic, Alba ve Pulido'dan (kk) gelirken, Huesca'nın sayılarını Hernandez ve Falguera kaydetti. Huesca'da milli futbolcumuz Serdar Gürler maça 58. dakikada dahil oldu.

Barça çıldırdı! Tam 10 gol

La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, Camp Nou'da ağırladığı Huesca'yı 8-2 gibi flaş bir sonuçla mağlup ederek kayıpsız ilerleyişini sürdürdü.

Ligin yeni ekibi Huesca henüz 3. dakikada Cucho Hernandez ile bulduğu golle karşılaşmada öne geçerken, 16. dakikada Lionel Messi maçı dengeye getirdi. 24. dakikada Jorge Pulido'nun kendi filelerini havalandırmasıyla öne geçen Barcelona, 39. dakikada Luis Suarez ile farkı ikiye çıkardı. Konuk Huesca ise ilk yarının son bölümünde Alex Gallar'ın attığı golle durumu 3-2'ye getirdi ve devre arasına umutlu gitti.

Ancak maçın ikinci yarısı, Barcelona'nın şovuna sahne oldu. Katalan ekibi 48. dakikada Ousmane Dembele, 52. dakikada Ivan Rakitic, 61. dakikada Lionel Messi 81. dakikada Jordi Alba ve 90. dakikada penaltıdan Luis Suarez'in kaydettiği gollerle maçtan 8-2 galip ayrılmayı başardı.

Sezon başında Huesca'ya transfer olan Serdar Gürler, maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu. Bu sonuçla La Liga'da 3'te 3 yapan Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in averaj farkıyla önünde yer alarak haftayı lider tamamladı. Ligdeki ilk mağlubiyetini ağır bir sonuçla yaşayan Huesca ise 4 puanda kaldı.

La Liga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Levante 2 - 2 Valencia
Alaves 2 - 1 Espanyol

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Anahtar Kelimeler:
Barcelona-Huesca luis suarez lionel messi ivan rakitic jordi alba Ousmane Dembele

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