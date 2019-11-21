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Barcelona: 89 - Fenerbahçe Beko: 63 (MAÇ SONUCU)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.11.2019 01:03 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nin dokuzuncu haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanyol temsilcisi Barcelona'ya 89-63 yenildi.

Barcelona: 89 - Fenerbahçe Beko: 63 (MAÇ SONUCU)

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko 9. maçında 7. mağlubiyetini alırken, İspanyol ekibi ise 7. kez sahadan galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko geride kalan 9 haftada 2 galibiyette kaldı.

Salon: Blaugrana

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)

Barcelona: Brandon Davies 10, Adam Hanga 10, Rolands Smits 2, Cory Higgins 22, Nikola Mirotic 7, Pierre Oriola 4, Alex Abrines 12, Malcolm Delaney 2, Kyle Kuric 11, Ante Tomic 7, Leandro Bolmaro 2.

Fenerbahçe Beko: Tarık Biberovic 2, Ahmet Düverioğlu 8, Kostas Sloukas 7, Luigi Datome 7, Joffrey Kauvergne 12, Melih Mahmutoğlu 8, Nikola Kalinic 2, Jan Vesely 4, Ali Muhammed 2, Vladimir Stimac 6, Kerem Sancaklı 5.

1. Periyot: 25-15

Devre: 44-30

3. Periyot: 67-40


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Anahtar Kelimeler:
barcelona Basketbol THY Avrupa Ligi Fenerbahçe Beko

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bir rüzgardı hep dedik fb basket başarları,şimdi anlaşılmaya hak verilmeye başlandık
Büyük hüsran değil. Barça parçaladı diyeceksin.
Dünyanın en güzel takımı :)
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