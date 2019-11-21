Barcelona: 89 - Fenerbahçe Beko: 63 (MAÇ SONUCU)

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko 9. maçında 7. mağlubiyetini alırken, İspanyol ekibi ise 7. kez sahadan galip ayrıldı.
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko geride kalan 9 haftada 2 galibiyette kaldı.
Salon: Blaugrana
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)
Barcelona: Brandon Davies 10, Adam Hanga 10, Rolands Smits 2, Cory Higgins 22, Nikola Mirotic 7, Pierre Oriola 4, Alex Abrines 12, Malcolm Delaney 2, Kyle Kuric 11, Ante Tomic 7, Leandro Bolmaro 2.
Fenerbahçe Beko: Tarık Biberovic 2, Ahmet Düverioğlu 8, Kostas Sloukas 7, Luigi Datome 7, Joffrey Kauvergne 12, Melih Mahmutoğlu 8, Nikola Kalinic 2, Jan Vesely 4, Ali Muhammed 2, Vladimir Stimac 6, Kerem Sancaklı 5.
1. Periyot: 25-15
Devre: 44-30
3. Periyot: 67-40
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