Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının ardından Gürcistan'dan ayrılan Beşiktaş kafilesi İstanbul'a ulaştı. UEFA ise Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva ve Marsilya-Levski Sofya maçlarında yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ KAFİLESİ İSTANBUL'A ULAŞTI

Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasını 2-1 kazanan Beşiktaş, Gürcistan'daki programını tamamlayarak İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

UEFA'DAN ŞİDDET OLAYLARINA KINAMA

UEFA, 26 Kasım 2026 tarihinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva ve Marsilya-Levski Sofya karşılaşmalarında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Avrupa futbolunun yönetim organı, stadyum içindeki taraftar çatışmalarının da aralarında bulunduğu şiddet ve asayiş olaylarını şiddetle kınadı.

Açıklamada, "Şiddetin, saldırganlığın, nefretin ve her türlü provokatif, ayrımcı veya aşırılıkçı davranışın futbolda yeri yoktur. UEFA organizasyonları saygı, fair play, dürüstlük ve güvenlik ilkelerine dayanmaktadır. Söz konusu karşılaşmalarda yaşanan olaylar, bu temel değerlere ve UEFA'nın tüzüğünde yer alan futbol maçlarının barış, karşılıklı saygı ve sportif adalet ruhu içinde oynanmasını sağlama hedefine aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

UEFA'DAN SORUŞTURMA KARARI

UEFA, yaşanan olayların tüm yönleriyle incelenmesi için Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirildiğini duyurdu.

Açıklamanın devamında, "UEFA, yaşanan olayları soruşturmak ve yürürlükteki UEFA düzenlemeleri doğrultusunda olaylara ilişkin gerçekleri ve koşulları belirlemek amacıyla mevcut tüm delilleri incelemek üzere Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirmiştir" denildi.

Soruşturma kapsamında karşılaşmalarda yaşanan olayların ve mevcut delillerin inceleneceği belirtildi.