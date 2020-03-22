Barcelona, Beşiktaş'ın koronavirüs paylaşımına destek verdi!

Koronavirüs dünya gündemini oluşturmaya devam ediyor. Ülkemizde de liglerin ertelenmesinden sonra bütün futbolculara "evde kal" çağrısı yapılıyor. Beşiktaş Twitter hesabı yaptığı paylaşımla bu konuya dikkat çekti.
Sakin ol champ.. Evimizdeyiz!
Beşiktaş Twitter hesabı yaptığı bu paylaşımla evde kalma olayına dikkat çekmek istedi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım Barcelona'nın da dikkatini çekti.
Barcelona'dan Beşiktaş'a cevap
Barcelona'nın resmi Twitter hesabı, siyah beyazlı kulübün yaptığı paylaşımı alıntılayarak cevap verdi. "Sakin ol champ.. biz de evdeyiz!" notuyla paylaşım yapan katalan takımı evde kalma kampanyasına destek verdi.
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