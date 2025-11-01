SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Barcelona bile peşindeydi! Galatasaray bonservisini belirledi... Bu parayı veren Victor Osimhen'i alır!

Galatasaray’ın sezon başında 75 milyon euroya kadrosuna kattığı Victor Osimhen’e Barcelona talip oldu. Lewandowski’nin yerine Nijeryalı yıldızı transfer etmek isteyen Katalan ekibi harekete geçerken, Galatasaray yönetimi golcü futbolcunun bonservisini de belirledi. İşte detaylar...

Barcelona bile peşindeydi! Galatasaray bonservisini belirledi... Bu parayı veren Victor Osimhen'i alır!
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor’u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray’da gözler yıldız golcü Victor Osimhen’e çevrildi.

Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipte tüm planlar Nijeryalı forvetin üzerine kuruluyor.

Sezon başında 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Osimhen, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelirken gerek Şampiyonlar Ligi gerekse Süper Lig'deki performansıyla Avrupa devlerinin de radarına girdi.

BARCELONA PEŞİNDE

Barcelona bile peşindeydi! Galatasaray bonservisini belirledi... Bu parayı veren Victor Osimhen i alır! 1

İspanyol basınından Mundo Deportivo’nun haberine göre, Barcelona, Robert Lewandowski’nin yerine Osimhen’i transfer etmeyi planlıyor. Haberde Katalan kulübü yönetiminin, yıldız golcüye yapılacak her yatırımın geleceğe yönelik bir değer taşıdığı görüşünde olduğu belirtildi.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Barcelona bile peşindeydi! Galatasaray bonservisini belirledi... Bu parayı veren Victor Osimhen i alır! 2

Galatasaray cephesi ise oyuncusu için oldukça net bir tutum sergiliyor. Yönetim, Osimhen için kapıyı 130 milyon eurodan açacak ve bu rakamın altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 resmi maçta 6 gol atarak takımın en önemli skor gücü olmayı başardı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Trabzonspor Trabzonspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'a derbi öncesi Singo müjdesi!G.Saray'a derbi öncesi Singo müjdesi!
Başakşehir, Kocaeli'yi son dakikada mağlup etti!Başakşehir, Kocaeli'yi son dakikada mağlup etti!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika barcelona bonservis gala galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.