Barcelona bile peşindeydi! Galatasaray bonservisini belirledi... Bu parayı veren Victor Osimhen'i alır!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor’u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray’da gözler yıldız golcü Victor Osimhen’e çevrildi.

Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipte tüm planlar Nijeryalı forvetin üzerine kuruluyor.

Sezon başında 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Osimhen, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelirken gerek Şampiyonlar Ligi gerekse Süper Lig'deki performansıyla Avrupa devlerinin de radarına girdi.

BARCELONA PEŞİNDE

İspanyol basınından Mundo Deportivo’nun haberine göre, Barcelona, Robert Lewandowski’nin yerine Osimhen’i transfer etmeyi planlıyor. Haberde Katalan kulübü yönetiminin, yıldız golcüye yapılacak her yatırımın geleceğe yönelik bir değer taşıdığı görüşünde olduğu belirtildi.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Galatasaray cephesi ise oyuncusu için oldukça net bir tutum sergiliyor. Yönetim, Osimhen için kapıyı 130 milyon eurodan açacak ve bu rakamın altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 resmi maçta 6 gol atarak takımın en önemli skor gücü olmayı başardı.