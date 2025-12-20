SPOR

Silahlı kavgaya karışmıştı! Futbolcu 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'de silahlı kavgaya karışan ve vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan futbolcu Uğurcan Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bekçi 27 yaşında hayatını kaybetti.

Korkunç olay 17 Aralık'ta gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27), K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.

3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan ve kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi entübe edildi.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

