SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede! İfadeye çağrılmıştı

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Ekran yüzleri Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin tutuklandığı operasyon kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağrılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Başkanı Saran hakkında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında Saran'ın evinde dün akşam arama yapılmış, Fenerbahçe Başkanı'nın yurt dışında olduğu öğrenilmişti.
Saran soruşturma haberini öğrenir öğrenmez, Türkiye'ye döndü. Gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelen Saran'ı yöneticiler ve taraftarlar karşıladı.
Fenerbahçe Başkanı Saran, savcıya ifade vermek üzere bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
