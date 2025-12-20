SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede! İfadeye çağrılmıştı

Son dakika haberi: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Dün akşam evinde arama yapılan Saran, soruşturma haberini öğrenince gece saatlerinde yurt dışından İstanbul'a dönmüştü.

SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede! İfadeye çağrılmıştı
Devrim Karadağ

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Ekran yüzleri Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin tutuklandığı operasyon kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağrılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Başkanı Saran hakkında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

EVİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında Saran'ın evinde dün akşam arama yapılmış, Fenerbahçe Başkanı'nın yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

GECE SAATLERİNDE TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Saran soruşturma haberini öğrenir öğrenmez, Türkiye'ye döndü. Gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelen Saran'ı yöneticiler ve taraftarlar karşıladı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede! İfadeye çağrılmıştı 1

ADLİYEYE GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Saran, savcıya ifade vermek üzere bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

İlginizi Çekebilir

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

 İğrenç 'şantaj ağı' deşifre oldu: "Birçok isme tuzak kurdu"

İğrenç 'şantaj ağı' deşifre oldu: "Birçok isme tuzak kurdu"

 Pınar Erbaş neden yayına çıkmadı? Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi gündemde

Pınar Erbaş neden yayına çıkmadı? Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi gündemde

Ayrıntılar geliyor...

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
17:00
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaelispor serisini sürdürdü!Kocaelispor serisini sürdürdü!
Süper Lig ekibi resmen açıkladı! Galatasaraylı 2 ismi istiyoruzSüper Lig ekibi resmen açıkladı! Galatasaraylı 2 ismi istiyoruz
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.