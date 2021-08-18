SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona'da Messi'den boşalan 10 numara Coutinho'ya!

Barcelona'da Messi'den boşalan 10 numara Coutinho'ya!

18.08.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'da Ronaldinho sonrası 13 yıl boyunca Lionel Messi'nin taşıdığı 10 numaralı forma, takımda bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Philippe Coutinho'ya teklif edildi.

Barcelona'da Messi'den boşalan 10 numara Coutinho'ya!

Barcelona'da 2008 yılında Ronaldinho sonrası Lionel Messi, 10 numaralı formayı sırtına geçirmiş ve bu yaz PSG'ye transfer olana kadar 10 numaralı forma onunla özdeşleşmişti. Fakat ayrılığı sonrası formasına en büyük aday olarak takımda bir türlü beklentileri karşılayamayan Philippe Coutinho gösteriliyor.

COUTINHO'YA TEKLİF EDİLDİ

ddaly

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona'da Pjanic ve Umtiti'nin ayrılığı beklense de şu an için boştaki tek forma olarak 10 numara bulunuyor. Barcelona da sakatlıktan yeni dönen ve Real Sociedad maçını kaçıran Coutinho'ya 10 numaralı formayı teklif etti. 10 numara dışında 25 numara bulunsa da bunun LaLiga'da kaleciler için ayrıldığı belirtiliyor. Ayrılması beklenen isimlerden Pjanic, 8 numarayı giyerken Umtiti'nin numarası ise 23.

BAYERN MUNIH'TE 10 NUMARAYI GİYMİŞTİ

philippe-coutinho-bayern

Coutinho, daha önce Barcelona kariyerinde 7 ve 14 numaralı formaları giyerken Liverpool ve Bayern Münih'te 10 numaralı formayla mücadele etmişti. Coutinho'nun son olarak giydiği 14 numara da Rey Manaj'a verilmiş durumda.

TEKLİFİ HENÜZ REDDETMEDİ

1552207534805-coutinho

Barcelona'nın teklifi çok değerli olsa da Coutinho'nun Messi ayrılığı sonrası 10 numarayı giymenin ağırlığını düşündüğü belirtiliyor. Üzerinde ekstra baskı hissetmek istemese de Brezilyalı oyuncu, Barça'nın bu teklifini henüz reddetmedi. Cumartesi günü Athletic'e karşı 10 numaralı formayla sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'a stopere dünya yıldızıBeşiktaş'a stopere dünya yıldızı
Yozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören paniklediYozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören panikledi
İşte Barcelona'nın toplam borcuİşte Barcelona'nın toplam borcu
Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı

Sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Marcao: Kerem'den çok özür diliyorum

Marcao: Kerem'den çok özür diliyorum

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İpler koptu! Bugün oynanan maçta...

İpler koptu! Bugün oynanan maçta...

5 milyon euro! Yeni adresi şaşırttı

5 milyon euro! Yeni adresi şaşırttı

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.