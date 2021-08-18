Barcelona'da Messi'den boşalan 10 numara Coutinho'ya!

Barcelona'da 2008 yılında Ronaldinho sonrası Lionel Messi, 10 numaralı formayı sırtına geçirmiş ve bu yaz PSG'ye transfer olana kadar 10 numaralı forma onunla özdeşleşmişti. Fakat ayrılığı sonrası formasına en büyük aday olarak takımda bir türlü beklentileri karşılayamayan Philippe Coutinho gösteriliyor.

COUTINHO'YA TEKLİF EDİLDİ

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona'da Pjanic ve Umtiti'nin ayrılığı beklense de şu an için boştaki tek forma olarak 10 numara bulunuyor. Barcelona da sakatlıktan yeni dönen ve Real Sociedad maçını kaçıran Coutinho'ya 10 numaralı formayı teklif etti. 10 numara dışında 25 numara bulunsa da bunun LaLiga'da kaleciler için ayrıldığı belirtiliyor. Ayrılması beklenen isimlerden Pjanic, 8 numarayı giyerken Umtiti'nin numarası ise 23.

BAYERN MUNIH'TE 10 NUMARAYI GİYMİŞTİ

Coutinho, daha önce Barcelona kariyerinde 7 ve 14 numaralı formaları giyerken Liverpool ve Bayern Münih'te 10 numaralı formayla mücadele etmişti. Coutinho'nun son olarak giydiği 14 numara da Rey Manaj'a verilmiş durumda.

TEKLİFİ HENÜZ REDDETMEDİ

Barcelona'nın teklifi çok değerli olsa da Coutinho'nun Messi ayrılığı sonrası 10 numarayı giymenin ağırlığını düşündüğü belirtiliyor. Üzerinde ekstra baskı hissetmek istemese de Brezilyalı oyuncu, Barça'nın bu teklifini henüz reddetmedi. Cumartesi günü Athletic'e karşı 10 numaralı formayla sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.



