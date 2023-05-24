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Barcelona'da sürpriz ayrılık! 18 kupa kazanan yıldızın vedası açıklandı...

24.05.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Barcelona'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dev kulüp, İspanyol futbolcu Jordi Alba’nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Alba, Barcelona forması altında 18 kupa kazanarak takımına veda etti.

Barcelona'da sürpriz ayrılık! 18 kupa kazanan yıldızın vedası açıklandı...

La Liga devi Barcelona’da bir ayrılık daha yaşandı. İspanyol ekibi, sol bek oyuncusu Jordi Alba’nın 2023-2024 sezonunda sona erecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Jordi Alba sezon sonunda Barcelona’dan ayrılacak" denildi.

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2012 yılında Valencia’dan transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, Barça ile sayısız başarılara imza attı. Barcelona ile 458 resmi müsabakada görev alan Alba, 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Jordi Alba bu süreçte İspanyol temsilcisiyle 6 La Liga, 5 İspanya Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.


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