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Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.12.2020 18:01 | Son Güncelleme

Kariyerine bir dönem İspanyol ekibi Barcelona'da yön veren tecrübeli futbolcu için Barcelona'nın Resmi Türkiye Twitter hesabı bir paylaşım yaptı. Arda Turan'ın Barcelona formasıyla Sevilla filelerini havalandırdığı anları paylaşan Barcelona'nın gönderisi kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Galatasaray'da Arda Turan Rüzgarı... Galatasaray alt yapısında yetişen İspanya’da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan, Başakşehir macerasının ardından yuvası Galatasaray'a dönmüştü.

Galatasaray'ı Göztepe karşısında 2-0 öne geçiren golü atan Arda Turan, gösterdiği performansla sosyal medya gündemine damga vurdu.

ARDA HAMLESİ GELDİ

Barcelona Resmi Türkiye Twitter hesabından da Arda Turan hamlesi gecikmedi. Arda'nın Sevilla'ya attığı gole yer veren Barcelona'nın gönderisi yoğun ilgi gördü.


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