Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Galatasaray'da Arda Turan Rüzgarı... Galatasaray alt yapısında yetişen İspanya’da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan, Başakşehir macerasının ardından yuvası Galatasaray'a dönmüştü.
Galatasaray'ı Göztepe karşısında 2-0 öne geçiren golü atan Arda Turan, gösterdiği performansla sosyal medya gündemine damga vurdu.
Barcelona Resmi Türkiye Twitter hesabından da Arda Turan hamlesi gecikmedi. Arda'nın Sevilla'ya attığı gole yer veren Barcelona'nın gönderisi yoğun ilgi gördü.
???????????? @ArdaTuran ???? Sevilla ????⚽ pic.twitter.com/YBm2jJZrqn— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) December 23, 2020
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