Barcelona'dan Beşiktaş'a koronavirüs desteği!

Otoriteler tarafından dünyanın en büyük spor kulübü olarak gösterilen Barcelona'dan koronavirüs paylaşımı geldi. Beşiktaş'ın taraftar grubu olarak bilinen ''çarşı''nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma yanıt veren Barcelona hesabı, koronavirüs salgınına dikkat çekti. Kısa süre içinde sosyal medyada çok konuşulan bu gönderi paylaşım rekorları kırdı.
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