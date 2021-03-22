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Barcelona'dan futbol şöleni! 6 gol attılar...

22.03.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona deplasmanda Sociedad'ı 6-1 mağlup etti.

Barcelona'dan futbol şöleni! 6 gol attılar...

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı. San Sebastian Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona 6-1'lik skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Griezmann, 43. ve 53. dakikalarda Dest, 56. ve 89. dakikalarda Messi ile 71. dakikada Dembele kaydetti. Sociedad'ın tek sayısını ise 77. dakikada Barrenetxea attı.

Üst üste 5. kez sahadan galibiyetle ayrılan Barcelona, puanını 62 yaptı ve Atletico Madrid'in 4 puan gerisinde takibini sürdürdü. Art arda 2. yenilgisini alan Sociedad ise 45 puanla 5. sırada kaldı ve 4. sıradaki Sevilla ile arasındaki fark 10 puana çıktı.

La Liga'nın 29. haftasında Barcelona evinde Valladolid'i konuk edecekken, Sociedad ise evinde Bilbao ile karşılaşacak.

MESSI, BARÇA'NIN EN ÇOK OYNAYAN OYUNCUSU

Bu arada Messi, 768 maç ile kulüp tarihinde bordo lacivertli formayla en fazla maç oynayan futbolcu oldu.

Katalan takımında bu zamana kadar Xavi Hernandez'e (767 maç) ait olan rekoru kıran Messi, La Liga'da ise 511. maçına çıktı.

La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Arjantinli futbolcu Messi, gol sayısını 23'e çıkarırken, en yakın takipçisi Luis Suarez'in 19 golü bulunuyor.

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