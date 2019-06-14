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Barcelona'dan Şeref Has paylaşımı: Barça forması giyen ilk Türk

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 14.06.2019 09:11 | Son Güncelleme

Barcelona'dan Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Şeref Has için paylaşım geldi.

Barcelona'dan Şeref Has paylaşımı: Barça forması giyen ilk Türk

Barcelona'dan Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Şeref Has için paylaşım geldi. Katalan ekibinin sosyal medya hesabından dün hayatını kaybeden efsane futbolcu için paylaşım yapılırken şu ifadelede yer verildi:

"1961 yazında hazırlık kampında yer alıp Barça forması giyen ilk Türk olan Şeref Has'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe'nin, Türk futbolunun ve Türkiye'nin başı sağ olsun."

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Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane ismi Şeref Has dün hayatını kaybetmişti. Şeref Has 14 yıl boyunca Fenerbahçe forma giyerken, 39 kez de A Milli takım formasını terletmişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan efsane isim; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Barcelona Şeref Has Fenerbahçe

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