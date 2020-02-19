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Barcelona'dan sürpriz transfer: Martin Braithwaite

İSPANYA HABERLERİ  | 19.02.2020 20:57 | Son Güncelleme

Luis Suarez'in ardından Ousmane Dembele'yi de sakatlıklar sebebiyle kaybeden Barcelona, La Liga'dan aldığı özel izinle Leganes'den Martin Braithwaite'ı kadrosuna katmak üzere...

Barcelona'dan sürpriz transfer: Martin Braithwaite

Barcelona, transfer döneminin kapanmasına karşın Leganes forveti Martin Braithwaite’i 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını açıklamaya hazırlanıyor.

SUAREZ'DEN SONRA DEMBELE DE SAKATLANMIŞTI

Ocak ayında yaşadığı sakatlık sebebiyle Uruguaylı yıldızı Luis Suarez’den 4 ay mahrum kalacak Barcelona, Şubat ayında Dembele’den gelen kötü haberle (6 ay) sarsılmıştı.

BRAITHWAITE LİGDE 6 GOL ATTI

Katalan ekibi Martin Braithwaite’ı 18 milyon Euro değerindeki serbest kalma bedelini ödeyerek transfer edecek. Leganes’in Danimarkalı santrforu Braithwaite’in ligde 6 golü bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMA GİYEMEYECEK

La Liga kurallarına göre, takımlar oyuncularından birini sakatlık sebebiyle 5 ay ve üzeri sürelerde kaybederse transfer sezonu dışında bir oyuncu transfer etme hakkı elde ediyor. Transfer edilecek oyuncunun serbest olması veya İspanya’da oynaması şartı bulunuyor. Ayrıca bu özel izinle transfer edilen oyuncular yeni takımlarına katıldıkları dönemde UEFA organizasyonlarında mücadele edemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona leganes Martin Braithwaite

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