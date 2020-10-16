Barcelona'dan tarihte görülmemiş transfer! Mbappe'ye 290 milyon dolar!

Barcelona'da seçim heyecanı gitgide yaklaşıyor. Mevcut başkan Josep Maria Bartomeu'nun kulüpten ayrılması durumunda ortaya atılan iddia dünya çapında yankı uyandırdı. Bir süredir tüm dünya kulüplerin radarında olan Kylian Mbappe için flaş bir açıklama yapıldı.

SEÇİLİRSE TRANSFER EDECEK

Barcelon Başkan Adayı Victor Font, göreve gelmesi halinde Kylian Mbappe transferini bitireceğinin sözünü verdi. Bonservis için 290 milyon doları gözden çıkarttığını belirten Font'un bu açıklaması dünya genelinde yankı uyandırdı. Luis Suarez'in takımdan ayrılmasından sonra bir süper yıldıza ihtiyaç duyan Katalanlar bu boşluğu Kylian Mbappe ile doldurmayı hedefliyor.

BARCELONA TARAFTARI ELEŞTİRİYOR

Barcelona taraftarının sosyal medya üzerinden mevcut başkan Josep Maria Bartomeu'ya eleştiriler yapması Victor Font'un seçimi kazanabileceği ihtimalini arttırıyor. Font'un seçilmesi halinde Kylian Mbappe transferi gerçekleşirse futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı transfer harcaması yaşanmış olacak.

EN PAHALI 5 TRANSFER

1) NEYMAR JR. | Barcelona >> PSG (2017) | 222 milyon €

2) KYLIAN MBAPPE | Monaco >> PSG (2018) | 180 milyon €