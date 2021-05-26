Real Madrid, Juventus ve Barcelona kulüpleri, UEFA'ya karşı ortak açıklama yaptı

Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından biri olmasında rağmen gelen tepkiler üzerine geri adım atan kulüplerden biri olan ancak organizasyondan çekilmeyen Barcelona, Real Madrid ve Juventus ile ortaklaşa bir açıklama yaptı.

Barcelona'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Barcelona, Juventus ve Real Madrid, futbol tarihinin en büyük üç kurumuna karşı UEFA'nın sürdürdüğü ısrarlı engellemeleri kesin bir tavırla reddediyor." ifadesini kullan Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüpleri, kendilerine karşı yargı süreci başlatacağını açıklayan UEFA'nın "hukuki ihlal" yaptığını savundu.

Açıklamada, "Barça, Juve ve Madrid, herhangi bir zorlamaya veya tahammül edilemez baskıya boyun eğmeyecek ve futbol dünyasının talep ettiği acil çözümleri diyalog ve saygı çerçevesinde tartışma konusunda kararlı iradelerini göstermeye devam edeceklerdir." denildi.

UEFA'yı kendilerine karşı herhangi bir hukuki işlem yapmaktan kaçınması hususunda uyaran söz konusu 3 kulüp, açılan disiplin soruşturmasını "tamamen anlaşılmaz, Avrupa Birliği vatandaşlarının demokratik olarak inşa ettiği hukuk devleti ilkelerine direkt saldırı ve mahkemelerin otoritelerine karşı saygısızlık" diye nitelendirdi.