SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Real Madrid, Juventus ve Barcelona kulüpleri, UEFA'ya karşı ortak açıklama yaptı

Real Madrid, Juventus ve Barcelona kulüpleri, UEFA'ya karşı ortak açıklama yaptı

26.05.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Süper Ligi projesinde ısrarlı olmaya devam eden İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona ile İtalya'dan Juventus kulüpleri yaptıkları ortak açıklamada UEFA'yı eleştirdi.

Real Madrid, Juventus ve Barcelona kulüpleri, UEFA'ya karşı ortak açıklama yaptı

Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından biri olmasında rağmen gelen tepkiler üzerine geri adım atan kulüplerden biri olan ancak organizasyondan çekilmeyen Barcelona, Real Madrid ve Juventus ile ortaklaşa bir açıklama yaptı.

Barcelona'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Barcelona, Juventus ve Real Madrid, futbol tarihinin en büyük üç kurumuna karşı UEFA'nın sürdürdüğü ısrarlı engellemeleri kesin bir tavırla reddediyor." ifadesini kullan Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüpleri, kendilerine karşı yargı süreci başlatacağını açıklayan UEFA'nın "hukuki ihlal" yaptığını savundu.

Açıklamada, "Barça, Juve ve Madrid, herhangi bir zorlamaya veya tahammül edilemez baskıya boyun eğmeyecek ve futbol dünyasının talep ettiği acil çözümleri diyalog ve saygı çerçevesinde tartışma konusunda kararlı iradelerini göstermeye devam edeceklerdir." denildi.

UEFA'yı kendilerine karşı herhangi bir hukuki işlem yapmaktan kaçınması hususunda uyaran söz konusu 3 kulüp, açılan disiplin soruşturmasını "tamamen anlaşılmaz, Avrupa Birliği vatandaşlarının demokratik olarak inşa ettiği hukuk devleti ilkelerine direkt saldırı ve mahkemelerin otoritelerine karşı saygısızlık" diye nitelendirdi.

Avrupa Süper Ligi projesinin baştan itibaren "Avrupa futbolunun yaşadığı durumu iyileştirmek, bu spora olan ilgiyi artırmak ve taraftarlara en iyi gösteriyi sunma" hedefleri taşıdığını ve her zaman UEFA ile diyaloğa açık olduklarını vurgulayan Barcelona, Real Madrid ve Juventus, bu girişimin, "özellikle çoğu Avrupa kulübünün yaşadığı yüksek ekonomik riske karşı bir dayanışma ve sürdürülebilirlik gayesi taşıdığını" öne sürdü.

UEFA'nın "diyalog yoluyla futbolu modernleştirmeye çalışmak yerine, Avrupa futbolu üzerindeki tekelini sorgulayan girişimleri engellemekle" suçlayan Avrupa'nın 3 büyük kulübü, "Ya futbolu modernleştireceğiz ya da kaçınılmaz yıkıma tanıklık edeceğiz." ifadesini kullandı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan da Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan'da yaptıkları açıklamada Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Başta UEFA olmak üzere, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarlardan gelen tepkiler üzerine 9 kulüp bu projeden geri çekilmiş, Real Madrid, Juventus ve Barcelona ise devam kararı almıştı.

UEFA son olarak, bu üç kulübün yargılanacağını açıklamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İspanya'da büyük sürprizİspanya'da büyük sürpriz
2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de
Anahtar Kelimeler:
Juventus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Alanyaspor Bafetimbi Gomis ile ilgileniyor

Alanyaspor Bafetimbi Gomis ile ilgileniyor

Yeni transferler peş peşe KAP'a bildirildi!

Yeni transferler peş peşe KAP'a bildirildi!

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

G.Saray'da 2 yıllık imza

G.Saray'da 2 yıllık imza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.