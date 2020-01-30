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Barcelona'dan Willian sürprizi

İSPANYA HABERLERİ  | 30.01.2020 07:44 | Son Güncelleme

Barcelona'da yeni teknik direktör Setien'in Chelsea'den Willian'ın transferini istediği ve transfer döneminin son saatlerinde bu imzanın atılacağı iddia ediliyor.

Barcelona'dan Willian sürprizi

Chelsea'nin çok yönlü hücum oyuncusu Willian için Barcelona'nın son dakika teklifi hazırladığı ortaya çıktı.

Devre arası transfer dönemini boş geçmek istemeyen ve teknik direktör Setien'in istediği iddia edilen Willian için Barcelona'nın görüşmelere başladığı ileri sürüldü. SkySport'un haberine göre Barcelona'nın 31 yaşındaki Brezilyalı için 25 milyon Euro civarında bir rakamı Chelsea'ye sunduğu iddia edildi.
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Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta 5 gol 5 asistle oynayan Willian'ın Barcelona macerasına sıcak baktığı ve iki kulüp arasındaki anlaşmayı beklediği iddia ediliyor. Bilindiği gibi Willian'ın Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
barcelona chelsea Willian İngiltere Premier Lig İspanya

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