Barcelona Erling Haaland ile masaya oturdu

Salzburg'da oynarken golleriyle dikkatleri üzerine çeken Erling Haaland, Bundesliga'da Dortmund'un yolunu tutmuştu. Burada gösterdiği performansla Avrupa futboluna genç yaşında adını altın harflerle yazdıran Norveçli futbolcu için Barcelona devrede.

İSPANYA'YA GİTTİLER

Haland'ın menajeri Mino Raiola ve yıldız futbolcunun babası Alf-Inge Haaland, birlikte İspanya'ya gitti. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın şoförünün, ikiliyi karşıladığı belirtildi. Yapılan ilk görüşmede Laporta'nın Haaland cephesine projelerini ve yeni hedeflerini anlattığı kaydedildi. İspanya basınında yer alan haberde; Raiola'nın Laporta ile iyi ilişkiler içinde olmasının Barcelona'yı Haaland transferinde bir adım öne geçirebileceği detayı da verildi.

DORTMUND'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Barcelona'da yapılan görüşmeler esnasında Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Haaland'ın geleceği hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sky Sports'a konuşan Michael Zorc, "Haaland'ın menajeri Raiola ile dün konuştuk. Haaland'ı bu yaz satmak istemediğimizi açıkça belirttik." dedi.Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması sağladı