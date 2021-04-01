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Barcelona Erling Haaland ile masaya oturdu

01.04.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla bu sezon Avrupa'ya damga vuran yıldız futbolcu Erling Haaland için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi. Başkan Laporta ile Norveçli futbolcunun babası ve menajeri görüştü. Katalan devi böylesine büyük bir transfer yaparak Lionel Messi'yi takımda kalmaya ikna etmek istiyor.

Barcelona Erling Haaland ile masaya oturdu

Salzburg'da oynarken golleriyle dikkatleri üzerine çeken Erling Haaland, Bundesliga'da Dortmund'un yolunu tutmuştu. Burada gösterdiği performansla Avrupa futboluna genç yaşında adını altın harflerle yazdıran Norveçli futbolcu için Barcelona devrede.

İSPANYA'YA GİTTİLER

Haland'ın menajeri Mino Raiola ve yıldız futbolcunun babası Alf-Inge Haaland, birlikte İspanya'ya gitti. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın şoförünün, ikiliyi karşıladığı belirtildi. Yapılan ilk görüşmede Laporta'nın Haaland cephesine projelerini ve yeni hedeflerini anlattığı kaydedildi. İspanya basınında yer alan haberde; Raiola'nın Laporta ile iyi ilişkiler içinde olmasının Barcelona'yı Haaland transferinde bir adım öne geçirebileceği detayı da verildi.

DORTMUND'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Barcelona'da yapılan görüşmeler esnasında Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Haaland'ın geleceği hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sky Sports'a konuşan Michael Zorc, "Haaland'ın menajeri Raiola ile dün konuştuk. Haaland'ı bu yaz satmak istemediğimizi açıkça belirttik." dedi.Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması sağladı

BARCELONA'DAN REAL MADRID'E UÇUŞ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Erling Haaland'ın babası ve menajeri, Barcelona'yla yaptıkları görüşmenin ardından özel uçakla Madrid'e geçtiğini ve Raiola'nın, Real Madrid'le görüşme gerçekleştireceğini ileri sürdü.

MESSI İÇİN DE ÖNEMLİ

Lionel Messi'nin takımdan ayrılmaması için çalışmalarını da sürdüren Barcelona Başkanı Laporta'nın, Erling Haaland gibi görkemli bir transfer yaparak Arjantinli yıldızın ikna olması konusunda elini güçlendireceği vurgulandı.


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