Barcelona-Galatasaray maçı öncesi 10 taraftara sorduk: ''Kaç kaç biter?'' (MYNET TV-Özel)

Barcelona-Galatasaray maçı öncesi sokağa çıkıp Türk futbolu ve bu maçın özelinde sorular sorduk '''Barcelona-Galatasaray maçı kaç kaç biter?''

MYNET TV - Özel

Barcelona'nın Galatasaray'ı İspanya'da ağırlayacağı maç öncesi taraftarları heyecan sarmış durumda. Bu konu özelinde Türk futbolunun durumu ve Süper Lig'in insanlara keyif verip vermemesini ele aldık. Ligin kalitesinden memnun olmayanlar bu konudaki görüşlerini dile getirdi. Türk futbolundaki yetersizliğin nedenini de altyapıya ve Türk hakemlerine bağlayanlar vardı...

BARCELONA-GALATASARAY MAÇI

Barcelona-Galatasaray maçı için, Barcelona'nın yanında Galatasaray'a da inananlar vardı...

