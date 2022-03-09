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  4. Barcelona-Galatasaray maçı öncesi 10 taraftara sorduk: ''Kaç kaç biter?'' (MYNET TV-Özel)

Barcelona-Galatasaray maçı öncesi 10 taraftara sorduk: ''Kaç kaç biter?'' (MYNET TV-Özel)

09.03.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona-Galatasaray maçı öncesi sokağın nabzını tuttuk. Mynet Özel Haber Ekibi olarak taraftarlara sorular yönelttik. ''Barcelona-Galatasaray maç tahmini... Türk futbolunun en büyük sorunu... Süper Lig'i izlerken keyif alıyor musunuz?''

Barcelona-Galatasaray maçı öncesi 10 taraftara sorduk: ''Kaç kaç biter?'' (MYNET TV-Özel)

Barcelona-Galatasaray maçı öncesi sokağa çıkıp Türk futbolu ve bu maçın özelinde sorular sorduk '''Barcelona-Galatasaray maçı kaç kaç biter?''

MYNET TV - Özel

Barcelona'nın Galatasaray'ı İspanya'da ağırlayacağı maç öncesi taraftarları heyecan sarmış durumda. Bu konu özelinde Türk futbolunun durumu ve Süper Lig'in insanlara keyif verip vermemesini ele aldık. Ligin kalitesinden memnun olmayanlar bu konudaki görüşlerini dile getirdi. Türk futbolundaki yetersizliğin nedenini de altyapıya ve Türk hakemlerine bağlayanlar vardı...

BARCELONA-GALATASARAY MAÇI

Barcelona-Galatasaray maçı için, Barcelona'nın yanında Galatasaray'a da inananlar vardı...

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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