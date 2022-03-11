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Barcelona-Galatasaray maçında şaşırtan istatistik! Şaşkına döndüler...

11.03.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Barcelona karşısında kalesini kapatarak 18 maç sonra rakibinin gol atamamasını sağladı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren çıktığı 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 4 Aralık 2021 tarihinde evinde Real Betis'e 1-0 yenilerek yaşamıştı.

Barcelona-Galatasaray maçında şaşırtan istatistik! Şaşkına döndüler...

Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona'yla 0-0 berabere kaldığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Kalesini gole kapatan Galatasaray, 18 maç sonra Barcelona'nın gol atamamasını sağladı. Mücadelede Barcelona'nın 1 topu direkten dönerken kaleci Inaki Pena da kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 4 Aralık 2021 tarihinde evinde Real Betis'e 1-0 yenilerek yaşamıştı.

MAĞLUP OLMUYOR

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Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren çıktığı 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 4 maçtan ise eşitlikle ayrıldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda kendi sahasında Lazio ve Marsilya'yı mağlup ederken, Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar deplasmanlarda ise Lokomotiv Moskova'yı devirdi; Lazio ve Marsilya ile berabere kaldı. Grubunu lider olarak tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda ise deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.

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İşte Galatasaray'ın söz konusu süreçte aldığı skorlar:

Galatasaray 1-0 Lazio
Marsilya 0-0 Galatasaray
Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
Galatasaray 4-2 Marsilya
Lazio 0-0 Galatasaray
Barcelona 0-0 Galatasaray

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Galatasaray Futbol Kulübü
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