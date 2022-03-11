Barcelona-Galatasaray maçında şaşırtan istatistik! Şaşkına döndüler...

Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona'yla 0-0 berabere kaldığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Kalesini gole kapatan Galatasaray, 18 maç sonra Barcelona'nın gol atamamasını sağladı. Mücadelede Barcelona'nın 1 topu direkten dönerken kaleci Inaki Pena da kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 4 Aralık 2021 tarihinde evinde Real Betis'e 1-0 yenilerek yaşamıştı.

MAĞLUP OLMUYOR

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren çıktığı 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 4 maçtan ise eşitlikle ayrıldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda kendi sahasında Lazio ve Marsilya'yı mağlup ederken, Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar deplasmanlarda ise Lokomotiv Moskova'yı devirdi; Lazio ve Marsilya ile berabere kaldı. Grubunu lider olarak tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda ise deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.

İşte Galatasaray'ın söz konusu süreçte aldığı skorlar:

Galatasaray 1-0 Lazio

Marsilya 0-0 Galatasaray

Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray

Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova

Galatasaray 4-2 Marsilya

Lazio 0-0 Galatasaray

Barcelona 0-0 Galatasaray

