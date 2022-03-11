Son dakika: Galatasaray nasıl tur atlar? İşte UEFA'nın yeni kuralı! (Galatasaray Barcelona)

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... UEFA Avrupa Ligi'nde tarih yazmaya devam eden Galatasaray'ı Barcelona da durduramadı! İspanya'dan gol yemeden 0-0'lık skorla dönen sarı-kırmızılılar tur atlama hesapları yapmaya başladı. 17 Mart Perşembe günü İstanbul'da Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray turu nasıl geçer? İşte ihtimaller...

SKOR FARKETMİYOR, GALİBİYET YETİYOR!

Barcelona deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Galatasaray, rövanş maçı öncesi bir hayli umutlu... UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup devam eden Cimbom, 17 Mart günü rakibini skor farketmeksizin yenmesi halinde çeyrek final biletini kapacak. Her türlü beraberlikte ise maç uzatmalara gidecek. Bunun nedeni UEFA'nın yeni kuralı...

DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALDIRILDI

UEFA'dan yapılan açıklamada iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi. Uzatmalarda atılan gollerde de yine deplasman takımının herhangi bir avantajı olmayacak.



