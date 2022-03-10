Barcelona Galatasaray maçının hakemi Benoit Bastien bu akşam oynanacak dev karşılaşma öncesi merak konusu oldu. Barcelona, Camp Nou'da saat 23:00'da Galatasaray'ı konuk edecek. Bu kapsamda Barcelona Galatasaray maçının hakemi Benoit Bastien kimdir? Benoit Bastien Nereli ve kaç yaşında? Nereden mezun? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Fransız hakemin hayatı ve biyografisi haberimizde.

BARCELONA GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BENOİT BASTİEN KİMDİR?

Benoit Bastien 17 Nisan 1983 yılında Fransa'da dünyaya geldi.

Benoit Bastien kariyerine 2009 yılında başladı. Çoğunlukla Ligue 1 maçlarında görevlendirilen Bastien, 2014'den bu yana uluslararası maçlarda da görevlendirilmektedir.

Fransız hakem 20 Ekim 2016'da oynanan, Manchester United'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi grup maçında da görev almıştır.

BENOİT BASTİEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

39 yaşındaki Fransız hakem Benoit Bastien UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona'ya konuk olacağı maçı yönetecek.

BENOİT BASTİEN NEREDEN MEZUN?

Fransız hakem Benoit Bastien İstanbul'da uzun süre yaşadı. Barcelona - Galatasaray maçını yönetecek hakem Benoit Bastien, Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona, Camp Nou'da Galatasaray'ı konuk edecek. Maç 10 Mart Perşem (bugün) saat 23:00'da oynanacak.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Galatasaray maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı izleyebilmek için platforma üye olmak gerekiyor.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI NASIL ŞİFRESİZ İZLENİR?

**İşte Barcelona - Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak kanallar:



