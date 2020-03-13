Barcelona, koronavirüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor camiasını da olumsuz etkiledi. Dünyanın birçok ülkesinde ligler ertelenirken, bazı organizasyonların da seyircisiz gerçekleşmesi yönünde kararlar alındı.

Ertelenen liglerden biri olan İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Barcelona, virüs nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık ekibinin de tavsiyesiyle A takımının tüm faaliyetlerinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı ifade edildi.

Katalan ekibi, önümüzdeki günlerde oyunculara evlerinde gerçekleştirebilecekleri özel fiziksel egzersiz programları uygulanacağını da belirtti.

(İHA)

