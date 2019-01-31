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Barcelona Kral Kupası'nda yarı finalde

İSPANYA HABERLERİ  | 31.01.2019 07:52 | Son Güncelleme

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finalinde Sevilla'yı 6-1 yenen Barcelona yarı finale çıktı.

Barcelona Kral Kupası'nda yarı finalde

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finalinde Sevilla'yı 6-1 yenen Barcelona yarı finale çıktı. Çeyrek final eşleşmesinin deplasmandaki ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Barcelona, Nou Camp Stadı'nda oynadığı rövanş maçında rakibini farklı yendi.

Barcelona, ilk yarıyı Philippe Coutinho (Dk. 13 penaltı) ve Ivan Rakitiç'in (Dk.32) golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci yarı baskılı futbolunu sürdüren Barcelona, 53. dakikada Coutinho ve 54'te Sergi Roberto ile farkı 4'e çıkardı. Sevilla'yı umutlandıran gol 68. dakikada Giulhermo Arana'dan gelse de Barcelona'nın yıldız futbolcuları Luis Suarez (Dk. 89) ve Lionel Messi'nin (Dk. 92) golleri maçın skorunu belirledi.

Geçen sene finalde yendiği Sevilla'yı bu kez çeyrek finalde eledi

Kral Kupası'nın son şampiyonu Barcelona, geçen sene kupanın finalinde yendiği Sevilla'yı bu kez çeyrek finalde eledi. Öte yandan, kupanın diğer çeyrek final maçında Real Betis, sahasında oynadığı ve uzatmalara giden maçta Espanyol'u 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Espanyol takımı 33. dakikada Leo Baptistao ile 1-0 öne geçerken Real Betis'in beraberlik golü 76. dakikada Giovanni Lo Celso'dan geldi. Maçın normal süresi ilk karşılaşmada olduğu gibi 1-1 sona erince uzatmaya gidildi. Ev sahibi takım, Sergio Leon (Dk. 95) ve Aissa Mandi'nin (Dk.99) golleriyle maçı 3-1 kazanarak turu geçti. Real Betis, Valencia ve Barcelona'nın ardından Kral Kupası'nın son yarı finalisti Girona-Real Madrid maçında belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona sevilla İspanya kral kupası

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