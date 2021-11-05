Barcelona’nın başına getirilen Xavi, Al Sadd’a gözyaşları içinde veda etti

Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi, yuvaya geri dönüyor. Uzun yıllar Barcelona'da forma giydikten sonra Al Sadd'a transfer olan ve futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Katar ekibini çalıştıran Xavi, Barcelona'nın başına geçiyor.

Anlaşmanın açıklanmasının ardından Katar ekibi, yöneticileri ve futbolcularıyla veda yemeğinde buluşan Xavi oldukça duygusal anlar yaşadı. Beşiktaş’tan tanıdığımız Tabata’nın da yer aldığı takıma veda konuşması yapan 41 yaşındaki teknik adam gözyaşlarını tutamadı.

BARCELONA SÖZLEŞME FESİH BEDELİ OLARAK 5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Bu sezon Ronald Koeman yönetiminde istediği performansı sergileyemeyen Barcelona, Xavi ile eski günlerine geri dönmek istiyor.

Al Sadd, yaptığı açıklamada 2019'dan beri takımı çalıştıran Xavi'nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin ödendiğini ve 41 yaşındaki teknik adamın Barcelona'yı çalıştıracağını duyurdu. Barcelona, Xavi'nin Al Sadd ile olan sözleşmesinin feshedilmesi için 5 milyon Euro ödedi.

Xavi'nin Barcelona ile 2024 yılına kadar sürecek bir kontrata imza atması bekleniyor.

“XAVI BARCELONA’YA GİTMEK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ”

Katar ekibinin açıklamasında, “Teknik direktörümüz Xavi'nin transferi konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardık. Xavi geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya gitmek istediğini bize bildirdi. Kulübün içinden geçtiği zorlu dönemde görev almak istedi ve biz de bunun önünde durmama kararı aldık. Kendisine bundan sonraki görevinde başarılar diliyoruz. Xavi ve ailesi, Doha'da her zaman iyi anılacaktır. Kendisiyle yakın ilişkilerimiz devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Barcelona'nın da önümüzdeki saatlerde Xavi'yi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

