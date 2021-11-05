SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona’nın başına getirilen Xavi, Al Sadd’a gözyaşları içinde veda etti

Barcelona’nın başına getirilen Xavi, Al Sadd’a gözyaşları içinde veda etti

05.11.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, eski efsane futbolcusu Xavi'yi takımın başına getirdi. Katar ekibi Al Sadd'e ve oyuncularına veda eden 41 yaşındaki teknik adma gözyaşlarına hakim olamadı.

Barcelona’nın başına getirilen Xavi, Al Sadd’a gözyaşları içinde veda etti

Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi, yuvaya geri dönüyor. Uzun yıllar Barcelona'da forma giydikten sonra Al Sadd'a transfer olan ve futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Katar ekibini çalıştıran Xavi, Barcelona'nın başına geçiyor.

Anlaşmanın açıklanmasının ardından Katar ekibi, yöneticileri ve futbolcularıyla veda yemeğinde buluşan Xavi oldukça duygusal anlar yaşadı. Beşiktaş’tan tanıdığımız Tabata’nın da yer aldığı takıma veda konuşması yapan 41 yaşındaki teknik adam gözyaşlarını tutamadı.

BARCELONA SÖZLEŞME FESİH BEDELİ OLARAK 5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Bu sezon Ronald Koeman yönetiminde istediği performansı sergileyemeyen Barcelona, Xavi ile eski günlerine geri dönmek istiyor.

Al Sadd, yaptığı açıklamada 2019'dan beri takımı çalıştıran Xavi'nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin ödendiğini ve 41 yaşındaki teknik adamın Barcelona'yı çalıştıracağını duyurdu. Barcelona, Xavi'nin Al Sadd ile olan sözleşmesinin feshedilmesi için 5 milyon Euro ödedi.

Xavi'nin Barcelona ile 2024 yılına kadar sürecek bir kontrata imza atması bekleniyor.

“XAVI BARCELONA’YA GİTMEK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ”

Katar ekibinin açıklamasında, “Teknik direktörümüz Xavi'nin transferi konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardık. Xavi geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya gitmek istediğini bize bildirdi. Kulübün içinden geçtiği zorlu dönemde görev almak istedi ve biz de bunun önünde durmama kararı aldık. Kendisine bundan sonraki görevinde başarılar diliyoruz. Xavi ve ailesi, Doha'da her zaman iyi anılacaktır. Kendisiyle yakın ilişkilerimiz devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Barcelona'nın da önümüzdeki saatlerde Xavi'yi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Barcelona'da şok! 3 ay yokBarcelona'da şok! 3 ay yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Ara tatilde öğretmenler izinli mi?

Ara tatilde öğretmenler izinli mi?

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Olympiakos başkanına sert gönderme!

Olympiakos başkanına sert gönderme!

Diagne çıldırdı! Zor sakinleştirdiler

Diagne çıldırdı! Zor sakinleştirdiler

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Deprem! Beklenen oldu

Deprem! Beklenen oldu

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Fatih Terim'den flaş Trabzonspor iddiası!

Fatih Terim'den flaş Trabzonspor iddiası!

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.