Barcelona'nın eski yıldızı Rivaldo, Lionel Messi'nin yeni adresini açıkladı!

Barcelona'nın efsane isimlerinden Rivaldo, Lionel Messi hakkında önemli bir açıklama yaptı.

''GELECEĞİ ARTIK PSG'DE''

Messi'nin yeni adresini açıklayan Rivaldo, "Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona formasıyla son maçına çıktı. Artık Barcelona, Messi'ye önemli bir kupa için savaşma şansını veremez. Onun geleceği artık PSG'de. PSG, ona kupalar kazanma şansını verecektir" dedi.

Brezilyalı futbolcu sözlerini, "Uzun yıllar takımın sorumluluğunu sırtladı ve sonra en iyi takım arkadaşı Luis Suarez, Atletico Madrid'e gönderildi. Bu kabul edilemez bir hamleydi" ifadeleriyle tamamladı.İspanya basını da kulüp ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Messi'nin Nou Camp'ta Barcelona forması ile Şampiyonlar Ligi'nde son maçına çıkmış olabileceği belirtiliyor.

BAŞKAN ADAYINDAN TRANSFER İTİRAFI: ''İSTEYENLER VAR AMA...''

4-1'lik mağlubiyetin ardından Barcelona'nın başkan adaylarından Joan Laporta, maç sonu Messi ile konuştuğunu söylerken çarpıcı ifadeler kullandı. ''Messi, Barcelona'da kalmak istiyor'' diyen Laporta, ''Onu takımda tutmak için elimden geleni yapacağım. Onu transfer etmek isteyen bazı kulüpler var. Leo takımda kalmak ve burada kupalar kazanmak istiyor. İstediği tek şey para değil, Barcelona'nın başarısını istiyor. Messi, Barcelona için bir problem değil. Barcelona'nın %30'lık geliri Messi sayesinde geliyor.'' şeklinde konuşmuştu.