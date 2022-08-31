Barcelona'nın golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang'ın evi soyulmuştu! Yıldız futbolcunun çenesi kırılmış...

İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Pierre Emerick Aubameyang'ın evinde silahlı soygun olmuştu. Katalan basınında yer alan haberde, 33 yaşındaki Aubameyang'ın evinin silahlı 4 kişi tarafından soyulduğu bildirilmişti.

GECE YARISI SOYGUN

Futbolcu ve ailesinin evde olduğu sırada, iki gün önce gece yarısı saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüz maskeleriyle bahçeden eve giren hırsızların silahla futbolcuyu ve eşini tehdit ettiği, bazı mücevherlerin bulunduğu kasayı zorla açtırıp, içindekileri aldıktan sonra kaçtığı aktarılmıştı.

ELLERİ BAĞLI ŞEKİLDE 1 SAAT YERDE KALDILAR

RAC 1 radyosu, polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, demir bir sopayla çenesine vurulan Aubameyang ve eşinin ellerinin bağlandığı ve yaklaşık 1 saat yerde kaldıkları kaydedilmişti.

AUBAMEYANG'IN ÇENESİ KIRILMIŞ

Yüzüne demir sopayla vurulan Aubameyang'ın çenesinin kırıldığı ve bu durumdan ötürü sahalardan 1 ay boyunca uzak kalacağı ifade edildi.

El Periodico gazetesi de, yaklaşık iki ay önce aynı eve yine hırsızların girdiğini ancak Aubameyang ve ailesinin o sırada evde olmadıklarını yazdı.

İspanya'da futbolcuların evine hırsız girme vakaları geçmişte de yaşanmış, Barcelona'da futbolculardan Jordi Alba, Kevin Boateng'in de evleri soyulmuştu.

