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Barcelona’nın teknik direktörü Ronald Koeman korkuttu!

26.02.2021 19:59 | Son Güncelleme:
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Barcelona’nın teknik direktörü Ronald Koeman korkuttu!

Barcelona’nın Hollandalı teknik direktörü Ronald Koeman, deplasmanda oynanacak Sevilla maçı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplıyordu. Koeman konuşurken burnundan kan akmaya başladı.

Barcelona, yarın deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Sevilla’nın konuğu oluyor. Bu yıl, başarısız bir performans gösterdiği gerekçesiyle sıklıkla eleştirilen Ronald Koeman, talihsiz bir olayla karşılaştı. La Liga ekibinin Hollandalı çalıştırıcısı Koeman, yarınki maçın öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyordu. Takımının mevcut durumunu anlattığı sırada aniden burnunun kanaması üzerine mendil kullanarak kanı durdurmaya çalıştı. Kan, bir süre daha akmaya devam edince, Ronald Koeman; basın toplantısını yarıda kesmek durumunda kaldı.

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BARCELONA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ronald Koeman’ın burnu kanayınca, İspanyol basınında ciddi bir rahatsızlığı olup olmadığı tartışılmaya başlandı. İspanyol ESPN Gazetesi’nin aktardığı bilgiye göre, burun kanaması ilk kez meydana gelmediği için Koeman’nın önemli sağlık sorunu olabileceği iddiası daha da güçlendi. Konuyla ilgili dezenformasyon yığını oluşunca, Barcelona’nın kurumsal internet adresinden konuya dair bir açıklama geldi. Açıklamada, Hollandalı çalıştırıcının sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı, sadece kalp rahatsızlığından ötürü kan sulandırıcı ilaçlar kullandığı; bu nedenle burnunun ara ara kanadığı duyuruldu.

En son Hollanda Milli Takımı çalıştıran Koeman, 2020 yılında kendisini Barcelona’ya bağlayan kontratı imzalamıştı. Bu yıl Sevilla’ya karşı galibiyet alamayan Barcelona’da, Hollandalı teknik adam sık sık eleştiriliyor.


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