Barcelona'nın yeni 10 numarası Ansu Fati

İspanyol devi Barça, Ansu Fati'nin yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceğini sosyal medya hesaplarından paylaştığı özel videoyla duyurdu.

Barcelona'nın ünlü altyapısı La Masia'dan yetişen ve 2 yıl önce 16 yaşındayken A takımda ilk maçına çıkan Ansu Fati, geçen sezon 52 maçta forma giydi, 17 gol atıp 8 de asist yaptı.

Messi'nin giydiği 10 numaralı formanın bir süre boş kalması beklenirken Barcelona sürpriz bir kararla formayı Fati'ye verdi. 18 yaşındaki Fati, daha önce 31 numaralı formayı giyiyordu.



