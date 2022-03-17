Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pedri'den Galatasaray taraftarına flaş sözler!

Barcelonalı Pedri, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Pedri'nin Galatasaraylı taraftarları övmesi sosyal medyada gündem oldu.

"DAHA ÖNCE BU KADAR BASKININ..."

Galatasaray'a karşı zor bir sınav verdiklerini söyleyen Pedri, "Karakter ortaya koyduk. Daha önce bu kadar baskının olduğu bir statta oynamamıştım." dedi.

"DELİLİK OLUR!"

Attığı golle ilgili soruyu yanıtlayan 19 yaşındaki futbolcu "Attığım gol Messi'nin golüne mi benziyor? Messi çok daha iyi goller attı, kendimi onunla kıyaslamam delilik olur." ifadelerini kullandı.



