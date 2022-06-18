Barcelona'nın yıldızını görenler inanamadı! Göğüslerini tuttu ve...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu çalkantılı bir şekilde geçiren ve teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Xavi Hernandez'i getiren Barcelona'da kaleci Marc Andre ter Stegen'in gündeme düşen fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.

Başarılı kalecinin eşi Dani ter Stegen ile yaptığı tatilden bir görüntüsünün sosyal medyaya düşmesi sonrasında birçok kişi konuyla alakalı yorumlarda bulundu.

GÖĞÜSLERİNİ TUTTU VE...

Eşi Dani'nin göğüslerinin arasından içecek içmeye çalışan deneyimli file bekçisi, Instagram ve Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

KİLOLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Marc Andre ter Stegen'in bu görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, Alman kalecinin aldığı kilolar da dikkat çekti. Sezon içerisinde fit bir görüntü sergileyen kaleci, kilolarının ortaya çıkması sonrasında taraftarları şaşırttı.

