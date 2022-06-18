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Barcelona'nın yıldızını görenler inanamadı! Göğüslerini tuttu ve...

18.06.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Barcelona'nın başarılı kalecisi Marc Andre ter Stegen ile eşi Dani ter Stegen ile yaptığı tatilde birlikte verdikleri poz, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Deneyimli kalecinin özellikle aldığı kilolar dikkat çekti.

Barcelona'nın yıldızını görenler inanamadı! Göğüslerini tuttu ve...
Marc-Andre Ter Stegen

Marc-Andre Ter Stegen

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Barcelona
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Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu çalkantılı bir şekilde geçiren ve teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Xavi Hernandez'i getiren Barcelona'da kaleci Marc Andre ter Stegen'in gündeme düşen fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.

Başarılı kalecinin eşi Dani ter Stegen ile yaptığı tatilden bir görüntüsünün sosyal medyaya düşmesi sonrasında birçok kişi konuyla alakalı yorumlarda bulundu.

GÖĞÜSLERİNİ TUTTU VE...

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Eşi Dani'nin göğüslerinin arasından içecek içmeye çalışan deneyimli file bekçisi, Instagram ve Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

KİLOLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Marc Andre ter Stegen'in bu görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, Alman kalecinin aldığı kilolar da dikkat çekti. Sezon içerisinde fit bir görüntü sergileyen kaleci, kilolarının ortaya çıkması sonrasında taraftarları şaşırttı.

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