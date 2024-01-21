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Barcelona, Real Betis deplasmanından 3 puanla döndü

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.01.2024 23:45 | Son Güncelleme:
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Barcelona deplasmanda Real Betis'i 4-2 mağlup etti.

Barcelona'nın Ferran Torres'in ilk ve ikinci yarıda attığı birer golle (Dk. 21 ve Dk. 48) 2-0'lık üstünlük yakalasa da bunu koruyamadı.

Real Madrid'den bu sezon Real Betis'e gelen "İsco" lakaplı Francisco Roman Alarcon Suarez, 56. ve 59. dakikalarda attığı gollerle takımına beraberliği getirdi.

Katalan takımı maçı son anlarında Joao Felix (Dk. 90) ve hat-trick yapan Ferran Torres'in (Dk. 90+2) golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Ligde art arda üçüncü galibiyetini alan Barcelona, 44 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son haftalarda düşüşte olan Real Betis ise 31 puanla 9.'luğa geriledi.

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