Barcelona: "Real Madrid, Haaland ve Mbappe'yi alabilir"

Barcelona Başkan Yardımdısı Eduard Romeu, Real Madrid'de başkan Florentino Perez'in kulübü yönetim tarzını övdü ve iki büyük transferi yapabilecek seviyede olduğunu söyledi.

Bir radyo istasyonuna değerlendirmeler yapan Romeu, "Real Madrid, şu anda Mbappe ve Haaland'ı transfer edebilecek ekonomik yapıya sahip. Çok büyük bir kulüp, çok güçlü bir kulüp. Son yıllarda işlerimizi özenli yapsaydık, biz de aynı durumda olurduk. Florentino Perez'in kulübü yönetim tarzına şapka çıkarıyorum. İş dünyasında ona hayranım" dedi.

Messi'yi takımda tutma ihtimalleri olmadığını kaydeden yönetici, "Bay Tebas [La Liga başkanı], Messi konusunda bize karşı çıktı. FFP nedeniyle onunla yeni sözleşme imzalayamadık ama bir belgeye imza atsak onu tutabilirdik. Ancak o zaman da kulübün 50 yılını tehlikeye atardık. Messi'yi seviyoruz ancak kulüp her şeyin üzerindedir" ifadelerini kullandı.



