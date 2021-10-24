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Barcelona - Real Madrid maçı canlı izle! Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda?

24.10.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona-Real Madrid maçının nereden canlı izleneceği merak konusu oldu. İki takım da maçı 3 puan kazanarak bitirmek için sahada elinden geleni yapacak. Söz konusu maçı canlı olarak izleyebileceğiniz platformlar arasında Nesine.com yer alıyor. İşte merak edilenler...

Barcelona - Real Madrid maçı canlı izle! Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Lig'in 10. haftasında heyecan dorukta. Barcelona, Real Madrid'i evinde ağırlayacak. Söz konusu maç bugün (24 Ekim 2021 Pazar) gerçekleşecek. Pedri, Martin Braithwaite, Ousmane Dembele ve Ronald Araujo sakatlıktan ötürü Barcelona forması giyemeyecek. İşte merak edilenler...

BARCELONE-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Bugün oynanacak Barcelona - Real Madrid 17.15'de başlayacak.

BARCELONA- REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Barcelona - Real Madrid maçını canlı olarak, Nesine.com, S Sport Plus, Spor SMART'dan izleyebilirsiniz.

Barcelona - Real Madrid maçı canlı izle! Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda?

MUHTEMEL İLK 11'LER

Barcelona: (4-3-3) Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Pique, Eric Garcia, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Sergino Dest, Memphis Depay, Ansu Fati.

Real Madrid: (4-3-3) Thibaut Courtois; Nacho, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Karim Benzema, Vinicius.

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