Barcelona - Real Madrid maçı canlı izle! Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Lig'in 10. haftasında heyecan dorukta. Barcelona, Real Madrid'i evinde ağırlayacak. Söz konusu maç bugün (24 Ekim 2021 Pazar) gerçekleşecek. Pedri, Martin Braithwaite, Ousmane Dembele ve Ronald Araujo sakatlıktan ötürü Barcelona forması giyemeyecek. İşte merak edilenler...
Bugün oynanacak Barcelona - Real Madrid 17.15'de başlayacak.
Barcelona - Real Madrid maçını canlı olarak, Nesine.com, S Sport Plus, Spor SMART'dan izleyebilirsiniz.
Barcelona: (4-3-3) Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Pique, Eric Garcia, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Sergino Dest, Memphis Depay, Ansu Fati.
Real Madrid: (4-3-3) Thibaut Courtois; Nacho, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Karim Benzema, Vinicius.
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