Barcelona, Ronald Araujo ile sözleşme imzaladı! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı...

Bu sezon taraftarlarının beklentilerinin altında kalan ve hem Şampiyonlar Ligi'nden hem de UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Barcelona, gelecek sezona daha güçlü bir şekilde girmek için çalışmalarını hızlandırdı.

İyi bir jenerasyon yakalayan İspanya La Liga devi, kadrosundaki oyuncuları koruyarak yeni sezona başlamayı hedefliyor.

Katalan ekibi, stoper oyuncusu Ronald Araujo'nun sözleşmesini uzattı.

Adı, Manchester United ile anılan ve daha fazla maaş fırsatı sunulmasına rağmen takımda kalan Araujo, Barcelona ile 2026 yılına kadar kontrat yeniledi.

1 MİLYAR EURO

Uruguaylı savunma oyuncusunun serbest kalma bedelinin 1 milyar euro olduğu öğrenildi.

Bu sezon Barcelona formasıyla 39 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol kaydetti.

