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Barcelona, Ronald Araujo ile sözleşme imzaladı! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı...

26.04.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga devi Barcelona, yeni yapılanmasında elinde bulundurduğu jenerasyonla geleceğe umutla bakıyor. Katalan ekibi, kadrosunu koruyarak gelecek sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girmeyi amaçlıyor. Barcelona, Uruguaylı stoper oyuncusu Ronald Araujo'nun sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Oyuncunun serbest kalma bedeli ise dudak uçuklattı.

Barcelona, Ronald Araujo ile sözleşme imzaladı! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı...
Ronald Araujo

Ronald Araujo

URU Uruguay
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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Bu sezon taraftarlarının beklentilerinin altında kalan ve hem Şampiyonlar Ligi'nden hem de UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Barcelona, gelecek sezona daha güçlü bir şekilde girmek için çalışmalarını hızlandırdı.

İyi bir jenerasyon yakalayan İspanya La Liga devi, kadrosundaki oyuncuları koruyarak yeni sezona başlamayı hedefliyor.

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Katalan ekibi, stoper oyuncusu Ronald Araujo'nun sözleşmesini uzattı.

Adı, Manchester United ile anılan ve daha fazla maaş fırsatı sunulmasına rağmen takımda kalan Araujo, Barcelona ile 2026 yılına kadar kontrat yeniledi.

1 MİLYAR EURO

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Uruguaylı savunma oyuncusunun serbest kalma bedelinin 1 milyar euro olduğu öğrenildi.

Bu sezon Barcelona formasıyla 39 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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